Владимир Путин проводит встречу с матерями мобилизованных: онлайн-трансляция

После того, как вопросов о денежном довольствии становилось только больше, в начале ноября в Минобороны дали отдельные подробные разъяснения о том, сколько должны получать мобилизованные и кому положены разовые выплаты.
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У самих мобилизованных к частичной мобилизации множество вопросов. Начиная обмундированием и заканчивая денежным довольствием. Мобилизованным обещали платить 195 тысяч ежемесячно, но на практике эти цифры либо значительно меньше, либо денег вообще нет. Например, мобилизованные из Тюменской области рассказывают, что в лучшем случае получают чуть больше тысячи рублей, а новоявленные военнослужащие из Волгограда жалуются, что не получили ни региональных выплат, ни зарплаты.
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Какие конкретно темы обсудит сегодня Владимир Путин с женщинами, до последнего неизвестно, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял ранее, что это будут все темы, которые поднимут сами участницы мероприятия.
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Официально Минобороны озвучивало одни критерии, по которым мужчин будут мобилизовывать, но на деле военкоматы начали отправлять военнослужащих, закрывая глаза на многие требования и ограничения. Жены мобилизованных, не согласные с решениями комиссариатов, решили не сдаваться и до последнего бьются за своих мужчин. Мы собрали 5 историй незаконно мобилизованных и рассказали, как им удалось вернуться домой.
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Частичная мобилизация началась в Россия 21 сентября. Всего планировалось мобилизовать 300 тысяч военнослужащих. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».
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С тех разъяснений Минобороны прошло три недели. Но мобилизованные продолжают жаловаться на невыплаты денег. Военнослужащие возмущены и требуют скорейшего решения своих проблем.
На этот раз о проблемах с выплатами и отсутствии гуманитарной помощи сообщили мобилизованные из Екатеринбурга. Один из них сообщил E1.RU, что за месяц им так и не пришла зарплата.
— Нас, около 150 человек, просто закинули в Тюмень. В командовании говорят, что на нас нет расчеток за октябрь, нет личных номеров, мы в этом полку как снег на голову. Нас всё еще не оформили, а через неделю уже отправка. Призванным из других регионов приходит гуманитарка, вещи, экипировка. Нам уже достается то, что им не понадобились, остатки, своего ничего нет. Мы еле выбили губернаторские выплаты, эти 20 тысяч, — просто с боем. Нашей области на нас насрать, — считает мобилизованный.
Об этом и многом другом мобилизованные рассказали в гневном видео.
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