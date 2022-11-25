Владимир Путин проводит встречу с матерями мобилизованных: онлайн-трансляция

С тех разъяснений Минобороны прошло три недели. Но мобилизованные продолжают жаловаться на невыплаты денег. Военнослужащие возмущены и требуют скорейшего решения своих проблем.

На этот раз о проблемах с выплатами и отсутствии гуманитарной помощи сообщили мобилизованные из Екатеринбурга. Один из них сообщил E1.RU, что за месяц им так и не пришла зарплата.

— Нас, около 150 человек, просто закинули в Тюмень. В командовании говорят, что на нас нет расчеток за октябрь, нет личных номеров, мы в этом полку как снег на голову. Нас всё еще не оформили, а через неделю уже отправка. Призванным из других регионов приходит гуманитарка, вещи, экипировка. Нам уже достается то, что им не понадобились, остатки, своего ничего нет. Мы еле выбили губернаторские выплаты, эти 20 тысяч, — просто с боем. Нашей области на нас насрать, — считает мобилизованный.

Об этом и многом другом мобилизованные рассказали в гневном видео.