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Спецоперация на Украине

В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о готовящемся послании Путина о мобилизации страны

Частичная мобилизация завершилась в конце октября и продлилась около месяца

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Частичная мобилизация завершилась месяц назад

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости информацию из СМИ о готовящемся послании Владимира Путина, в котором якобы будет объявлено о «мобилизации страны».

— Информация СМИ не соответствует действительности, — заявил Песков.

В «Парламентской газете» отметили, что материалы, рассказывающие о планах провести «мобилизацию страны», ранее появились в средствах массовой информации. Указывалось, что до конца года глава государства планирует выступить с обращением, в котором пойдет речь о «мобилизации как солдат и офицеров, так и экономики», о «новых мировых правилах игры» и судьбе всех россиян.

Ранее Дмитрий Песков уже говорил о том, будет ли в России вторая волна частичной мобилизации. По его словам, в Кремле не ведут обсуждений по поводу такой возможности.

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— Я не могу говорить за Минобороны. В Кремле никаких обсуждений на этот счет нет, — отметил Песков.

Об окончании частичной мобилизации 28 октября сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Указ об объявлении частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября.

Владимир ПутинДмитрий ПесковРоссияУкраинаСпецоперацияЧастичная мобилизация
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