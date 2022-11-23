«На этом пути погибает много людей»: как бизнесмен переехал в США с беременной женой через границу с Мексикой — колонка

Мы решили ехать в США. Взвесив все за и против, решили не оставаться в Мексике. Плюсов было меньше, чем минусов. Страна абсолютно не безопасна для длительного пребывания. Поэтому из Канкуна мы отправились на другой конец страны — в Тихуану. Могли бы, конечно, на самолете за пару часов преодолеть это расстояние, но решили на автобусе. На тот момент нам этот путь показался надежным: в том плане, что нас не депортируют обратно.

«Красивая, бедная и преступная страна»

Дорога была очень непростой и очень колоритной. Дорожное покрытие, в принципе, неплохое, если сравнивать с российским. Природа красивая, климат тропический и субтропический. Дорога в сторону Мехико составила сутки. Автобусы комфортабельные: в них есть туалеты, можно зарядить телефон, включить ноутбук, посмотреть фильмы на экране перед тобой, поиграть в игры. Днем было достаточно жарковато ехать, зато ночью — очень прохладно, работал кондиционер. Спать было холодно даже в теплых толстовках: на одной из остановок мы купили плед.