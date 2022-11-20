С вокзала Новосибирска отправились 700 срочников в восточные регионы России

Военный эшелон с призывниками из Сибири отправился в восточные регионы России с железнодорожной станции Новосибирск-Главный. Около 700 новобранцев из Новосибирской, Кемеровской и Томской областей, Алтайского края будут проходить службу в Восточном военном округе.



— Военная служба — это почетная обязанность гражданина, это школа формирования лучших человеческих качеств, таких как патриотизм, дисциплинированность, умение находить правильный выход в сложных ситуациях. Желаю вам достойно отслужить и вернуться в родной дом повзрослевшими и возмужавшими. Крепкой вам армейской дружбы, солдатской выдержки и мужества, — цитирует пресс-служба ЦВО военного комиссара Новосибирской области полковника Евгения Кудрявцева.