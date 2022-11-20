С вокзала Новосибирска отправились 700 срочников в восточные регионы России

Военный эшелон с призывниками из Сибири отправился в восточные регионы России с железнодорожной станции Новосибирск-Главный. Около 700 новобранцев из Новосибирской, Кемеровской и Томской областей, Алтайского края будут проходить службу в Восточном военном округе.
— Военная служба — это почетная обязанность гражданина, это школа формирования лучших человеческих качеств, таких как патриотизм, дисциплинированность, умение находить правильный выход в сложных ситуациях. Желаю вам достойно отслужить и вернуться в родной дом повзрослевшими и возмужавшими. Крепкой вам армейской дружбы, солдатской выдержки и мужества, — цитирует пресс-служба ЦВО военного комиссара Новосибирской области полковника Евгения Кудрявцева.
Как уточняют в пресс-службе ЦВО, призывников обеспечили вещевым имуществом, несессерами, банковскими картами и персональными электронными картами. Призывники также прошли медицинскую и призывную комиссию и сдали экспресс-тесты на коронавирус.
В пресс-службе ЦВО напомнили, что призывники не будут привлекаться к участию в СВО и военную службу на новых территориях Российской Федерации. Также проходящие срочную службу будут уволены по истечении срока службы и направлены к месту жительства.
В России власти хотят вернуть двухгодичную службу в армии по призыву, как это было во времена Советского Союза. С таким предложением выступил глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.