13 фото из необычной сибирской деревни Неудачино — там живут меннониты

В сибирской глуши, в 15 километрах от границы с Омской областью, живут потомки немецких переселенцев — меннониты. В начале XX века в поисках свободной земли их предки прибыли в Сибирь, купили наделы у отставного офицера Неудачина и построили здесь жизнь. Деревня, которую они основали, получила название Неудачино. Спустя годы община по-прежнему существует, хотя меннонитов с каждым годом становится всё меньше, поскольку ее члены уезжают на историческую родину. Как сейчас живут немцы, выбравшие пацифизм и следующие во всём Библии, — в фотографиях Алины Скитович.