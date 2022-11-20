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Фоторепортаж

13 фото из необычной сибирской деревни Неудачино — там живут меннониты

Они прибыли в Сибирь 120 лет назад

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Деревня Неудачино известна своей компактной общиной немцев-меннонитов

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В сибирской глуши, в 15 километрах от границы с Омской областью, живут потомки немецких переселенцев — меннониты. В начале XX века в поисках свободной земли их предки прибыли в Сибирь, купили наделы у отставного офицера Неудачина и построили здесь жизнь. Деревня, которую они основали, получила название Неудачино. Спустя годы община по-прежнему существует, хотя меннонитов с каждым годом становится всё меньше, поскольку ее члены уезжают на историческую родину. Как сейчас живут немцы, выбравшие пацифизм и следующие во всём Библии, — в фотографиях Алины Скитович.

Быт в деревне, где живут потомки немецких переселенцев, не сильно отличается от быта обычного сибирского села

Быт в деревне, где живут потомки немецких переселенцев, не сильно отличается от быта обычного сибирского села

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Выделяются разве что уютные палисадники и украшения во дворе

Выделяются разве что уютные палисадники и украшения во дворе

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Деревня Неудачино когда-то была хутором Нейфельда по имени первого жителя и основателя. В центре Неудачино стоит башня с часами, которые смастерил Абрам Штеффен — меннонит и часовой мастер, в честь которого в деревне появился дом-музей

Деревня Неудачино когда-то была хутором Нейфельда по имени первого жителя и основателя. В центре Неудачино стоит башня с часами, которые смастерил Абрам Штеффен — меннонит и часовой мастер, в честь которого в деревне появился дом-музей

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В деревне на 450 человек сейчас живут около 200 меннонитов. Один из них — Иван Панкрац, работник местного Дома культуры, специалист по работе с молодежью

В деревне на 450 человек сейчас живут около 200 меннонитов. Один из них — Иван Панкрац, работник местного Дома культуры, специалист по работе с молодежью

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У Ивана большая семья: 9 сестер и братьев. На фото его сестры Рита и Лена пекут традиционный немецкий хлеб твойбак к празднику Жатвы

У Ивана большая семья: 9 сестер и братьев. На фото его сестры Рита и Лена пекут традиционный немецкий хлеб твойбак к празднику Жатвы

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У меннонитов нет своей церкви, они посещают молитвенные дома, где собираются, чтобы послушать проповедь и прочитать молитвы. В Неудачино два молитвенных дома, на фото — дом баптистской общины

У меннонитов нет своей церкви, они посещают молитвенные дома, где собираются, чтобы послушать проповедь и прочитать молитвы. В Неудачино два молитвенных дома, на фото — дом баптистской общины

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Как рассказывает Иван Панкрац, не все меннониты посещают их молитвенный дом каждое воскресенье

Как рассказывает Иван Панкрац, не все меннониты посещают их молитвенный дом каждое воскресенье

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Другое дело праздники: в эти дни дом наполняется людьми

Другое дело праздники: в эти дни дом наполняется людьми

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В этом году на День жатвы приехали члены соседней общины из села Солнцевка в Омской области

В этом году на День жатвы приехали члены соседней общины из села Солнцевка в Омской области

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В молитвенный дом приходят даже с самыми маленькими детьми. В непраздничные дни здесь собираются для решения экономических вопросов: если кому-то из членов общины нужна помощь, на собрании решают, как именно будут ему помогать

В молитвенный дом приходят даже с самыми маленькими детьми. В непраздничные дни здесь собираются для решения экономических вопросов: если кому-то из членов общины нужна помощь, на собрании решают, как именно будут ему помогать

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Меннониты хоть и живут обособленно, но внешнего мира не боятся. Они пользуются телефонами и компьютерами, а также вступают в браки с не меннонитами

Меннониты хоть и живут обособленно, но внешнего мира не боятся. Они пользуются телефонами и компьютерами, а также вступают в браки с не меннонитами

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Главные табу в жизни меннонитов — алкоголь и оружие. По своим религиозным убеждениям они пацифисты и даже если и отправляются на службу, то проходят ее альтернативно — например, работают санитарами в госпиталях

Главные табу в жизни меннонитов — алкоголь и оружие. По своим религиозным убеждениям они пацифисты и даже если и отправляются на службу, то проходят ее альтернативно — например, работают санитарами в госпиталях

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Подробнее о том, что собой представляет жизнь меннонита в общине в Неудачино и на каком языке разговаривают обрусевшие потомки немецких переселенцев, читайте в этом большом репортаже.

РелигияМеннонитыОбщина
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