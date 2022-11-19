Следов «грязной бомбы» на Украине не нашли: новости вокруг СВО за 18 ноября

В Кремле прокомментировали депортацию украинских детей в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российскому руководству неизвестны случаи, когда в новых регионах детей разлучали с родителями и эвакуировали в Россию.

— Вы знаете, мне неизвестно о том, что было какое-то разлучение с родителями и что какие-то отдельно дети были эвакуированы. Там же нужно смотреть каждый отдельный случай,— сказал пресс-секретарь в ответ на вопрос о том, какие меры принимаются в случае, если ребенка разлучают с родителями.

