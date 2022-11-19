20idei
СЕЙЧАС -13°С
Пробки 1/10
usd 60.39
eur 62.57
Тема дняГлаву «МЕТРО МиР» Мысика отправили в СИЗО
Все новости
Все новости
Спецоперация на УкраинеОбзор

Следов «грязной бомбы» на Украине не нашли: новости вокруг СВО за 18 ноября

Что произошло за последние сутки

184
ds

За время спецоперации с Украины в Россию прибыли 4,8 миллиона беженцев

Поделиться

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации. Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 18 ноября.

В Кремле прокомментировали депортацию украинских детей в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российскому руководству неизвестны случаи, когда в новых регионах детей разлучали с родителями и эвакуировали в Россию.

— Вы знаете, мне неизвестно о том, что было какое-то разлучение с родителями и что какие-то отдельно дети были эвакуированы. Там же нужно смотреть каждый отдельный случай,— сказал пресс-секретарь в ответ на вопрос о том, какие меры принимаются в случае, если ребенка разлучают с родителями.


Накануне уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук говорила, что в Россию были депортированы 11 тысяч детей. По словам Пескова, в Кремле не согласны называть их эвакуацию депортацией. 28 сентября уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что из Мариуполя в Подмосковье были вывезены 30 детей. Уполномоченная заявила, что их бросили родители.

МАГАТЭ не нашло на Украине следов «грязной бомбы»


Совет управляющих МАГАТЭ выпустил резолюцию, в которой отметил, что агентство не обнаружило признаков создания «грязной бомбы» на Украине.

— Совет управляющих приветствует оценку генерального директора, что агентство не обнаружило признаков незадекларированной ядерной деятельности или материалов, связанных с разработкой устройств для рассеивания радиации («грязных бомб»), в трех местах на Украине, — говорится в резолюции.

Агентство призвало Россию вывести военных с территории Запорожской АЭС. Против резолюции проголосовали Россия и Китай, воздержались от голосования Индия, Пакистан, Вьетнам, Саудовская Аравия, Кения, ЮАР и Намибия. В постпредстве России при международных организациях в Вене принятую резолюцию назвали «непрофессионально составленной, выходящей за рамки мандата агентства и содержащей фактологические ошибки».

Ранее Минобороны России высказалось по информации о планировании Киевом провокации с подрывом «грязной бомбы», или маломощного ядерного боеприпаса. В ведомстве заявляли, что киевские власти планируют замаскировать подрыв такого боеприпаса под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности с высокообогащенным ураном в качестве заряда. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, у России есть конкретная информация об институтах на Украине, которые способны сделать «грязную бомбу», и власти предприняли необходимые шаги для постановки этого вопроса в международных структурах.

Президент наградил экипаж речного катера, вывозившего людей из Херсона

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении экипажа речного катера «Арарат», помогавшего вывозить людей с правобережной части Херсонской области. Орден Мужества получили капитан катера Владимир Куценко и групповой механик Олег Березюк, матрос Роман Уваров был награжден медалью «За спасение погибавших». Кроме того, орден Мужества получил начальник отдела пассажирских перевозок Александр Пащенко.

По данным СМИ, экипаж «Арарата» помогал в эвакуации жителей Херсона с правого на левый берег Днепра. Во время рейса, который должен был стать последним, оказалось, что вывезти удалось не всех желающих. В итоге экипаж по собственной инициативе вернулся за ними и забрал на левый берег.

Ранее и. о. главы Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что в регионе продолжается эвакуация жителей вглубь региона, а с начала эвакуации с правого на левый берег Днепра переехали более 115 тысяч человек.

Сколько выплатили беженцам с Украины и из Донбасса

Почти 4,8 миллиона беженцев прибыли в Россию с территории Украины и Донбасса. Как сообщили в МЧС РФ, Россия выплатила им 11,1 миллиарда рублей. За единовременной материальной помощью обратились более 1 миллиона 190 тысяч человек.

— Через пункты пропуска на территорию РФ прибыли свыше 4,79 миллиона человек, в том числе более 712 000 детей, – сообщил замглавы МЧС РФ Анатолий Супруновский.

По словам Супруновского, сейчас в 59 регионах страны развернуты свыше 850 пунктов временного размещения, в них проживают более 41 тысячи беженцев, в том числе свыше 12 тысяч детей. Для жителей новых территорий грузовики МЧС доставили свыше 152 тысяч тонн гуманитарной помощи.

В Крыму возводятся фортификационные сооружения

Глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба заявил о том, что в Крыму будут возводиться фортификационные сооружения.

— Безопасность Республики Крым и ее жителей обеспечивается за счет мер, принимаемых по поручению нашего президента. Совместная работа органов власти, Минобороны РФ и правоохранительных органов направлена на то, чтобы крымчане могли чувствовать себя спокойно, — написал Аксенов в своем телеграм-канале.


По его словам, фортификационные работы направлены на обеспечение безопасности жителей полуострова, но основные мероприятия по безопасности республики должны быть предприняты в Херсонской области.

Фортификационное сооружение — постройка, предназначенная для укрытого размещения и наиболее эффективного применения оружия, военной техники, пунктов управления, а также для защиты войск, населения и объектов тыла государства от воздействия средств поражения противника.

Продлены ограничения на полеты в аэропорты юга России

Росавиация в 45-й раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов российского юга. До 27 ноября нельзя прилететь в аэропорты Ростова-на-Дону, Анапы, Геленджика, Краснодара, Элисты, Симферополя, Брянска, Белгорода, Воронежа, Курска и Липецка. Остальные аэропорты, в том числе международные, работают в прежнем режиме.

Российские авиакомпании организуют перевозки пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Обо всех изменениях вы можете узнать на официальных сайтах авиакомпаний и аэропортов, а также в их аккаунтах в социальных сетях.

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

Швеция подтвердила диверсию на «Северных потоках»

Служба безопасности Швеции заявила, что при осмотре места ЧП на «Северных потоках» задокументированы обширные повреждения. Как сообщает Reuters, в шведской прокуратуре заявили, что на «Северных потоках» подтвержден факт диверсии, рядом с трубопроводами найдены остатки взрывчатки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует подтверждение Швецией данных в пользу версии теракта на «Северных потоках», и заявил, что важно найти того, кто стоит за этим.

ЧП на газопроводах произошло в конце сентября — оператор «Северного потока-1» констатировал разрушение сразу трех ниток. В Nord Stream AG ситуацию назвали беспрецедентной и отказались прогнозировать сроки восстановления инфраструктуры. В Кремле тогда отметили, что ЧП на нитках «Северных потоков» — вопрос, связанный с энергобезопасностью целого континента, а также не исключили диверсию.

По теме

ДонбассКрымМЧСМинобороны РФРосавиацияРоссияСергей ЛавровУкраинаШвецияБеженцыДепортацияСпецоперацияСергей АксеновСеверный потокЗапрет на полетыМАГАТЭГрязная бомбаОграничения на полетыУкраинские дети
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
    КОММЕНТАРИИ0
    Гость
    Что я смогу, если авторизуюсь?

    Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2