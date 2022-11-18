ВЦИОМ: россияне хотят сохранить новогодние елки и детские праздники

Опрошенные также высказали свое отношение к идеям для поздравлений беженцев, мобилизованных, военнослужащих и их семей. Наибольшую поддержку получил вариант приглашения Деда Мороза и Снегурочки в дома семей участников СВО, отправка поздравительных открыток на передовую, участие детей-беженцев и семей с новых территорий в «Елке желаний».

