ВЦИОМ: россияне хотят сохранить новогодние елки и детские праздники

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал данные опроса об отношении россиян к новогодним праздникам на фоне проходящей специальной военной операции. Исследователи опросили по телефону 1600 человек, большинство — 70% — высказались за праздничное оформление городов, но при условии, что власти откажутся от приобретения новых украшений и иллюминации. 12% категорически против, 14% респондентов — за празднование и новые украшения.
Наибольшую поддержку получили детские праздники и новогодние елки: 96% опрошенных полагают, что их следует сохранить. За установку праздничных елей на улицах и площадях городов, населенных пунктов выступили 89%, каждый третий опрошенный считает, что их следует сделать скромнее (34%).
Меньше поддержки получили праздничные фейерверки и салюты — за них лишь 44% ответивших. По мнению каждого второго, в текущих условиях от них вовсе следует отказаться (54%).
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Опрошенные также высказали свое отношение к идеям для поздравлений беженцев, мобилизованных, военнослужащих и их семей. Наибольшую поддержку получил вариант приглашения Деда Мороза и Снегурочки в дома семей участников СВО, отправка поздравительных открыток на передовую, участие детей-беженцев и семей с новых территорий в «Елке желаний».