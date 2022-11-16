«Люди они трусоватые». Зачем вводят уголовку за пропаганду ЛГБТ — аудио разговора с депутатом Госдумы

— Вы знаете, этот законопроект, закон, пока никак не вмешивается в частную жизнь — живите как хотите у себя в спальне. Но речь идет о запрете пропаганды нетрадиционных отношений. До тех пор, пока это не пропаганда, живите, дышите, работайте, это ваша личная жизнь. Пропаганда — это информация, которая побуждает уже к каким-либо действиям. Побуждает стать сторонником однополой любви.

