«Люди они трусоватые». Зачем вводят уголовку за пропаганду ЛГБТ — аудио разговора с депутатом Госдумы

За повторную пропаганду ЛГБТ будет грозить уголовная ответственность. Такие поправки подготовили депутаты Госдумы Нина Останина и Николай Бурляев. Наши коллеги из MSK1.RU дозвонились до Останиной, которая возглавляет комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, и узнали, почему власти хотят ужесточить закон.
Запись разговора и расшифровку комментария смотрите в сюжете, который опубликован чуть выше.
— Я на стороне тех, кто считает, что одними штрафами тех, кто сознательно занимается пропагандой нетрадиционных и сексуальных отношений, семейных ценностей, не напугать. Уголовное наказание — это другое. Неотвратимость этого наказания — вообще вещь такая пугающая. Люди они трусоватые, поэтому вряд ли осмелятся пропагандировать то, чего не хотели бы своим детям, своим внукам, — уверена Нина Останина.
При этом депутат Госдумы считает, что сейчас этот законопроект никак не влияет на личную жизнь:
— Вы знаете, этот законопроект, закон, пока никак не вмешивается в частную жизнь — живите как хотите у себя в спальне. Но речь идет о запрете пропаганды нетрадиционных отношений. До тех пор, пока это не пропаганда, живите, дышите, работайте, это ваша личная жизнь. Пропаганда — это информация, которая побуждает уже к каким-либо действиям. Побуждает стать сторонником однополой любви.
Законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ начали обсуждать летом 2022 года, тогда он вызвал неоднозначную реакцию. Формально под запрет может попасть любой контент с упоминанием представителей ЛГБТ-сообщества — от книг и фильмов до личных публикаций в соцсетях. В конце октября законопроект единогласно приняли в первом чтении. А ко второму — подготовили поправки, ужесточающие наказание за повторное нарушение.