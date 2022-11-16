В Кремле рассказали, остается ли Херсон столицей российского региона: новости вокруг СВО за 15 ноября

Каховская ГЭС остановила выработку электроэнергии

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что турбины Каховской ГЭС больше не выдают электроэнергию.



— Электроэнергия, которую вырабатывала Каховская ГЭС, служила как балансировка в системе общего энергообеспечения, поэтому она не играет существенной роли в энергообеспечении. На сегодня турбины не выдают электроэнергию и необходимости в этом нет, — заявил Сальдо.



Сальдо отметил, что более важен гидроузел электростанции, он состоит из плотины и системы каналов, которые обеспечивают водой в том числе Крым.

