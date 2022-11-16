«Это не приказ, а рекомендация». История отца троих детей, которого вернули домой со спецоперации

— Вы общаетесь с другими женами мобилизованных, у которых такая же ситуация. Им удалось добиться положительного решения?



— Да, насколько я знаю, когда все дети родные, то идут навстречу. Но вот моей знакомой пока отказывают, у них только двое общих детей, а еще один ребенок — от первого брака жены, хотя все дети полностью на содержании мужа.



— Какие-то выплаты с сентября вам приходили?



— Недавно перечислили деньги, половину суммы, около 100 тысяч. Он мобилизован 27 сентября, а рассчитали с 14 по 31 октября. По выплатам мне объяснили так: значит, воинская часть подала неверные данные в расчетный центр. Но в части ему сказали, что перерасчет будет в декабре. Потом, если что, это выясним, а сейчас будем радоваться возвращению. Детям сказала, что папа приедет домой, все рады, конечно. Ждем. Завтра у меня день рождения, такой вот подарок мне.

