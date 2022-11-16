«Это не приказ, а рекомендация». История отца троих детей, которого вернули домой со спецоперации

На Урале отца троих детей вернули домой со спецоперации.
В семье Новоселовых трое детей. Старшей дочке шесть лет, среднему сыну — пять, младшему — всего четыре месяца. Александру позвонили из военкомата 23 сентября, попросили подойти «для уточнения данных». Данные его действительно уточнили, вписали в военный билет недавно родившегося третьего сына — ему на тот момент было три месяца. После этого вручили повестку на 27 сентября и отправили на спецоперацию. Е1.RU рассказывал, как жительница Алапаевска Анастасия Новоселова почти месяц добивалась возвращения мужа домой.
Спустя три недели, 14 октября, Минобороны объявило об отсрочке для отцов троих детей. До этого момента по закону от мобилизации освобождались те, у кого есть четверо и более детей. После заявления министерства Анастасия стала обращаться во все инстанции: военную прокуратуру, приемную президента, уполномоченному по правам человека, военкомат своего города.
Анастасия переслала мужу копии свидетельств о рождении, и он написал рапорт командиру с просьбой демобилизовать его как отца троих детей. Командир сообщил Александру: «Собирай вещи, поедешь домой», но потом распоряжение отменили, отправив в зону боевых действий.
— Я обратилась на горячую линию по мобилизации, рассказала о ситуации: трое детей, мужа мобилизовали, все документы переслали, но он оставался там. Я думала, что это нарушение.
В военкомате мне подтвердили это. Я принесла туда все документы, военком сказал, что это рекомендация, окончательное решение будет принимать комиссия по мобилизации в Екатеринбурге. При этом наш военкомат написал ходатайство о возвращении мужа домой, — рассказывает Анастасия.
Призывная комиссия по мобилизации, рассмотрев все документы, приняла решение вернуть Александра.
— Теперь оставалось дождаться, пока документы дойдут до части. Военкомат отправил решение комиссии в часть, к которой прикреплен муж. Но, думаю, эти документы, возможно, пока не дошли. Всё это идет Почтой России — сами понимаете, небыстро. Положительное решение принято, а жены всё ждут и ждут, когда дойдут нужные документы. Но командиры в части, где служил муж, пошли навстречу, не стали держать его просто так. Удалось договориться — муж передал мне номер телефона, на который можно было скинуть документы. Поэтому в нашем случае всё решилось относительно быстро.
— Всё это время, пока комиссия не приняла решение, муж был на передовой?
— Нет. Когда муж написал рапорт и стало известно, что вопрос по нему должна решать комиссия, его отослали в другое место, на вторую линию, точно не знаю, как это называется. Потом вообще отправили на территорию России. Через какое-то время, после того как я отправила документы о положительном решении, мужа направили в Кемерово, там находится командование части, к которой он был прикреплен. Добрался до части, подписал все нужные документы. Сейчас он на поезде едет домой.
— Вы общаетесь с другими женами мобилизованных, у которых такая же ситуация. Им удалось добиться положительного решения?
— Да, насколько я знаю, когда все дети родные, то идут навстречу. Но вот моей знакомой пока отказывают, у них только двое общих детей, а еще один ребенок — от первого брака жены, хотя все дети полностью на содержании мужа.
— Какие-то выплаты с сентября вам приходили?
— Недавно перечислили деньги, половину суммы, около 100 тысяч. Он мобилизован 27 сентября, а рассчитали с 14 по 31 октября. По выплатам мне объяснили так: значит, воинская часть подала неверные данные в расчетный центр. Но в части ему сказали, что перерасчет будет в декабре. Потом, если что, это выясним, а сейчас будем радоваться возвращению. Детям сказала, что папа приедет домой, все рады, конечно. Ждем. Завтра у меня день рождения, такой вот подарок мне.
Это действительно рекомендация
В военкомате по Свердловской области E1.RU объяснили, что распоряжение об отсрочке от мобилизации отцов троих детей действительно носит рекомендательный характер.
— На законодательном уровне такие законопроекты о внесении изменений только рассматриваются, — уточнили в ведомстве. — Окончательное решение принимает призывная комиссия по мобилизации.
Юрист Евгений Крылов более подробно разъяснил нам некоторые моменты.
— Законодательно освобождены от мобилизации отцы четырех и более детей, — говорит юрист. — Что касается отцов троих детей, освобождение носит рекомендательный характер. Есть указание Генштаба с рекомендациями. И это хорошо, потому что расширяет возможности для применения закона — а в законе, повторю, говорится только про четырех и более детей. Я знаю, что этот вопрос рассматривался в Челябинске, и суд рекомендовал военкоматам с учетом рекомендаций Генерального штаба пересматривать решения призывных комиссий по тем, у кого есть трое и более детей.
— Получается, рекомендации не обязательны к исполнению?
— Вообще, нельзя четко сказать, не видя документа. Я, как юрист, могу верить лишь документам. Он, конечно, есть, но для служебного пользования. Публично его не показывали.
— Почему отказывают тем мужчинам, которые содержат и воспитывают детей от предыдущего брака жены?
— С точки зрения закона, всё объяснимо. Взять супругу с тремя детьми — еще не значит, что все трое находятся на иждивении нынешнего мужа. Это значит, что у них есть отцы, которые платят алименты. Другое дело — если мужчина усыновил всех детей, но для этого биологический отец должен быть лишен родительских прав. Вот тогда юридически это твои дети, они на твоем иждивении, ты несешь ответственность за них. Если дети не усыновлены, то по закону у них есть отцы, которые обязаны участвовать в их содержании и воспитании.
— Если прежний муж годами уклоняется от алиментов, это может сыграть какую-то роль при решении об отсрочке?
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— Думаю, да. Но это должно подкрепляться документами: решениями суда, исками о лишении родительских прав. На словах можно сказать всё что угодно. Если есть документы, их можно использовать в качестве аргумента. Но я бы не сказал, что это будет решающим фактором для принятия решения. Решающим может быть, только если дети полностью «записаны» на нынешнего мужа: неважно, родные ли они биологически или усыновленные.
Ранее мы рассказывали историю про то, как мобилизовали мужчину без зубов. Он не успел закончить лечение и протезирование и получил повестку.
А вот ответ на вопрос, могут ли нынешних призывников отправить в зону СВО.