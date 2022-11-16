Кто может получить повестку после окончания мобилизации? Отвечают юристы

После заявления главы Минобороны Сергея Шойгу об окончании мобилизации повестки приходить не перестали, например, о таких инцидентах в Санкт-Петербурге писала «Фонтанка». По словам юриста Андрея Конышева, сейчас повестки могут приходить только в двух случаях: по срочному призыву и по уточнению данных для тех, кто находится в запасе.
— Если мобилизационная повестка каким-то образом затерялась, но была выдана раньше, чем закончилась мобилизация, то явиться в военкомат всё равно нужно. Но с момента объявления о завершении мобилизации прошли уже большие сроки, такого человека уже не отправят в опорные пункты — это невозможно, — пояснил юрист.
Юрист Евгений Крылов добавил, что такие повестки аннулируются либо указом президента (которого не будет), либо сотрудниками военкомата при личном посещении.
— Если приходит повестка, по ней обязаны явиться. Если мобилизация завершена, повестку аннулируют, — рассказал Евгений Крылов. — В случае если вы пришли аннулировать повестку в связи с завершением мобилизации, но вас всё равно призывают, можно обратиться в военную прокуратуру или в суд. Даже несмотря на то, что официальных документов нет, ссылаться в данном случае можно на официальную позицию президента, поскольку он является Верховным главнокомандующим.
Сейчас военкоматы рассылают повестки по уточнению данных, поскольку после окончания частичной мобилизации появилось больше времени, чтобы разбираться с теми, кто находится в запасе. Ранее мы подробно рассказывали о том, для чего нужны повестки по уточнению данных и могут ли по ним мобилизовать.
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По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, новых мобилизационных заданий пока не планируется, а военкоматы в рамках СВО будут комплектовать войска только за счет добровольцев и контрактников. Но не стоит забывать, что в ноябре начался осенний призыв срочников — его и так перенесли на месяц из-за проведения военкоматами мероприятий по частичной мобилизации. В Минобороны уверяют, что призывников не будут направлять в зону спецоперации, а те, кто сейчас завершает срочную службу, поедут домой. О том, что срочники не участвуют в спецоперации, говорилось с самого ее начала, однако в марте Минобороны признало, что такие факты имели место.