Кто может получить повестку после окончания мобилизации? Отвечают юристы

После заявления главы Минобороны Сергея Шойгу об окончании мобилизации повестки приходить не перестали, например, о таких инцидентах в Санкт-Петербурге писала «Фонтанка». По словам юриста Андрея Конышева, сейчас повестки могут приходить только в двух случаях: по срочному призыву и по уточнению данных для тех, кто находится в запасе.



— Если мобилизационная повестка каким-то образом затерялась, но была выдана раньше, чем закончилась мобилизация, то явиться в военкомат всё равно нужно. Но с момента объявления о завершении мобилизации прошли уже большие сроки, такого человека уже не отправят в опорные пункты — это невозможно, — пояснил юрист.

