Россияне получают повестки по уточнению данных — что это такое и могут ли по ним мобилизовать

Неделю назад глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил, что военкоматы могут продолжать вызывать граждан по повестке после завершения частичной мобилизации. По его словам, это нужно для уточнения учетных данных, поскольку россияне по закону должны делать это в военкомате, но по факту уточнением на протяжении долгих лет никто не занимался. Но могут ли мобилизовать по таким повесткам? И для чего они нужны на самом деле?
Даже после заявления главы Минобороны Сергея Шойгу об окончании мобилизации повестки приходить не перестали, например, о таких инцидентах в Санкт-Петербурге писала «Фонтанка». По словам юриста Андрея Конышева, сейчас повестки могут приходить только в двух случаях: по срочному призыву и по уточнению данных для тех, кто находится в запасе.
— Если мобилизационная повестка каким-то образом затерялась, но была выдана раньше, чем закончилась мобилизация, то явиться в военкомат всё равно нужно. Но с момента объявления о завершении мобилизации прошли уже большие сроки, такого человека уже не отправят в опорные пункты — это невозможно, — пояснил юрист.
Юрист Евгений Крылов добавил, что такие повестки аннулируются либо указом президента (которого не будет), либо сотрудниками военкомата при личном посещении.
— Если приходит повестка, по ней обязаны явиться. Если мобилизация завершена, повестку аннулируют, — рассказал Евгений Крылов. — В случае если вы пришли аннулировать повестку в связи с завершением мобилизации, но вас всё равно призывают, можно обратиться в военную прокуратуру или в суд. Даже несмотря на то, что официальных документов нет, ссылаться в данном случае можно на официальную позицию президента, поскольку он является Верховным главнокомандующим.
Сейчас военкоматы рассылают повестки по уточнению данных, поскольку после окончания частичной мобилизации появилось больше времени, чтобы разбираться с теми, кто находится в запасе. Мобилизовать граждан по таким повесткам не могут, поскольку они отличаются даже своей формой.
— В повестках для мобилизации есть специальные места, в которых написано, что с собой нужно взять, и уточнение причины явки. У повесток по уточнению данных форма очень простая, в них, как правило, есть фраза «для уточнения информации». По таким повесткам люди являются в военкомат и только уточняют информацию о себе.
По словам Андрея Конышева, раньше в военкоматах таким не занимались — повышенного интереса не было:
— Как я понимаю, сейчас государство дало установку военкоматам провести проверку и предоставить точные списки лиц, находящихся в запасе и не мобилизованных в эту волну. Соответственно, многим людям приходят такие повестки, в которых просят уточнить какие-либо сведения; это может быть количество детей, наличие заболеваний, инвалидности и прочего.
Юрист отмечает, что подобные повестки приходили людям и в период частичной мобилизации — можно было предоставить сведения о негодности по состоянию здоровья либо получить отсрочку по семейному положению или брони на предприятии.
— К этим сведениям тогда относились поверхностно, потому что не было возможности проверить эту информацию — не хватало ресурсов для проверки. Сейчас мобилизация закончилась, у военкоматов появилась возможность этим заниматься, чтобы в возможные следующие периоды мобилизации уже не отправлять повестки людям, которые не подходят под параметры. Это делается для упрощения возможных дальнейших мобилизаций, — считает Андрей Конышев.
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По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, новых мобилизационных заданий пока не планируется, а военкоматы в рамках СВО будут комплектовать войска только за счет добровольцев и контрактников. Но не стоит забывать, что в ноябре начался осенний призыв срочников — его и так перенесли на месяц из-за проведения военкоматами мероприятий по частичной мобилизации. В Минобороны уверяют, что призывников не будут направлять в зону спецоперации, а те, кто сейчас завершает срочную службу, поедут домой. О том, что срочники не участвуют в спецоперации, говорилось с самого ее начала, однако в марте Минобороны признало, что такие факты имели место.
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