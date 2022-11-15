Россияне получают повестки по уточнению данных — что это такое и могут ли по ним мобилизовать

Юрист Евгений Крылов добавил, что такие повестки аннулируются либо указом президента (которого не будет), либо сотрудниками военкомата при личном посещении.

— Если приходит повестка, по ней обязаны явиться. Если мобилизация завершена, повестку аннулируют, — рассказал Евгений Крылов. — В случае если вы пришли аннулировать повестку в связи с завершением мобилизации, но вас всё равно призывают, можно обратиться в военную прокуратуру или в суд. Даже несмотря на то, что официальных документов нет, ссылаться в данном случае можно на официальную позицию президента, поскольку он является Верховным главнокомандующим.