Мобилизованные получат декабрьскую выплату до новогодних праздников

Ранее представитель финансового блока Минобороны РФ Сергей Микищенко объяснил, кто из военнослужащих может претендовать на единовременную выплату в 195 тысяч рублей, установленную указом президента. Также Сергей Микищенко прокомментировал ситуацию с денежным довольствием и другими выплатами мобилизованным. Он заявил, что выплаты денежного довольствия призванным в рамках частичной мобилизации начнутся в ноябре досрочно, с 8-го числа — то есть уже сегодня. В дальнейшем оно будет приходить с 10-го по 20-е число за предыдущий месяц службы. При условии оформленной доверенности или дополнительной банковской карты деньги могут переводить сразу родственникам мобилизованного. Минимальный размер ежемесячных выплат также будет составлять 195 тысяч рублей, но будет зависеть и от воинского звания.