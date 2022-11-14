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Мобилизованные получат декабрьскую выплату до новогодних праздников

Это сделали для того, чтобы семьи не остались без денег перед Новым годом

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Ежемесячная выплата для мобилизованных составляет 195 тысяч рублей

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Мобилизованные получат ежемесячные выплаты за декабрь досрочно — до 25 декабря, а не в январе. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в своем телеграм-канале, опубликовав ответ замминистра Минобороны Татьяны Швецовой на его запрос. Выплаты для мобилизованных проводят с 10-го по 20-е число каждого месяца за истекший месяц (например, за октябрь — с 10 по 20 ноября).

— Минус такой схемы в том, что к новогодним праздникам мобилизованный, а значит, и его семья (жена, мать, дети) оставались без декабрьской выплаты. Чтобы такого не произошло, Минобороны делает исключение: средства за декабрь выплатят в тот же месяц, до 25 декабря, — написал Максим Иванов.

Ранее представитель финансового блока Минобороны РФ Сергей Микищенко объяснил, кто из военнослужащих может претендовать на единовременную выплату в 195 тысяч рублей, установленную указом президента. Также Сергей Микищенко прокомментировал ситуацию с денежным довольствием и другими выплатами мобилизованным. Он заявил, что выплаты денежного довольствия призванным в рамках частичной мобилизации начнутся в ноябре досрочно, с 8-го числа — то есть уже сегодня. В дальнейшем оно будет приходить с 10-го по 20-е число за предыдущий месяц службы. При условии оформленной доверенности или дополнительной банковской карты деньги могут переводить сразу родственникам мобилизованного. Минимальный размер ежемесячных выплат также будет составлять 195 тысяч рублей, но будет зависеть и от воинского звания.

В отдельном материале мы подробно рассказывали о том, сколько должны получать мобилизованные.

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