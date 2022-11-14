Мобилизованные получат декабрьскую выплату до новогодних праздников

Мобилизованные получат ежемесячные выплаты за декабрь досрочно — до 25 декабря, а не в январе. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в своем телеграм-канале, опубликовав ответ замминистра Минобороны Татьяны Швецовой на его запрос. Выплаты для мобилизованных проводят с
— Минус такой схемы в том, что к новогодним праздникам мобилизованный, а значит, и его семья (жена, мать, дети) оставались без декабрьской выплаты. Чтобы такого не произошло, Минобороны делает исключение: средства за декабрь выплатят в тот же месяц, до 25 декабря, — написал Максим Иванов.
Ранее представитель финансового блока Минобороны РФ Сергей Микищенко объяснил, кто из военнослужащих может претендовать на единовременную выплату в 195 тысяч рублей, установленную указом президента. Также Сергей Микищенко прокомментировал ситуацию с денежным довольствием и другими выплатами мобилизованным. Он заявил, что выплаты денежного довольствия призванным в рамках частичной мобилизации начнутся в ноябре досрочно, с
В отдельном материале мы подробно рассказывали о том, сколько должны получать мобилизованные.