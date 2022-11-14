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Спецоперация на Украине

В Татарске простились с погибшими в спецоперации военнослужащими — им было 24 и 45 лет

Прощание состоялось 11 ноября

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С Игорем Колесниковым и Павлом Диановым простились 11 ноября

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В городе Татарске Новосибирской области прошли похороны двух военнослужащих Игоря Колесникова и Павла Дианова, погибших в ходе проведения спецоперации на Украине. Информацию об этом корреспонденту НГС подтвердили в администрации района.

— Игорь Колесников родился в 1977 году, Павел Дианов — в 1998 году. Один был сержантом, второй гвардии сержантом, — отметили в администрации.

Даты гибели мужчин, как добавили в администрации, им неизвестны.

По информации с сайта администрации, прощание с Колесниковым и Диановым прошло в один день, 11 ноября.

На прошлой неделе НГС публиковал интервью с председателем единственного в Сибири отделения «Комитета солдатских матерей», которое принимает десятки обращений от родных военнослужащих.

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