В Татарске простились с погибшими в спецоперации военнослужащими — им было 24 и 45 лет

В городе Татарске Новосибирской области прошли похороны двух военнослужащих Игоря Колесникова и Павла Дианова, погибших в ходе проведения спецоперации на Украине. Информацию об этом корреспонденту НГС подтвердили в администрации района.
— Игорь Колесников родился в 1977 году, Павел Дианов — в 1998 году. Один был сержантом, второй гвардии сержантом, — отметили в администрации.
Даты гибели мужчин, как добавили в администрации, им неизвестны.
По информации с сайта администрации, прощание с Колесниковым и Диановым прошло в один день,
На прошлой неделе НГС публиковал интервью с председателем единственного в Сибири отделения «Комитета солдатских матерей», которое принимает десятки обращений от родных военнослужащих.