В Татарске простились с погибшими в спецоперации военнослужащими — им было 24 и 45 лет

В городе Татарске Новосибирской области прошли похороны двух военнослужащих Игоря Колесникова и Павла Дианова, погибших в ходе проведения спецоперации на Украине. Информацию об этом корреспонденту НГС подтвердили в администрации района.



— Игорь Колесников родился в 1977 году, Павел Дианов — в 1998 году. Один был сержантом, второй гвардии сержантом, — отметили в администрации.

