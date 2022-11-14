«Не вчитываясь, ставят подпись». Комитет солдатских матерей — о том, как 18-летние попадают на СВО, и об увеличении срока службы

— А в приграничные территории могут?



— Да. Рыть окопы, выполнять какие-либо хозяйственные работы, подвозить к границам боеприпасы. Призывники-срочники служат на территории страны до границы (в регионах, входивших в состав РФ до начала спецоперации. — Прим. ред.). Бывает, приходится объяснять родителям, которые переживают, что их сына могут отправить рыть окопы, например, под Белгород. Говорю, что на той стороне границы служат и гибнут мальчики, чьи-то дети.

Как бы ни хотелось нам говорить: «Ура, мы победим», — в реальности всё не так просто, мы все это понимаем. Говорю, что ребята на срочной службе тоже должны вносить свой вклад. Главное — чтобы командование не нарушало основных бытовых требований, соблюдало режим службы и отдыха.