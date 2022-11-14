«Не вчитываясь, ставят подпись». Комитет солдатских матерей — о том, как 18-летние попадают на СВО, и об увеличении срока службы
Марина Лебедева рассказала, что делать, если вынуждают подписать контракт
Нынешний осенний призыв начался позже обычного срока. Он проходит в непростое время — на фоне спецоперации и первой в истории новой России мобилизации. Законно ли, если 18-летний срочник сразу подписывает контракт и его отправляют на СВО? Что делать, если начальство в части вынуждает подписать контракт? Может ли срочник попасть на боевые действия?
В этом интервью E1.RU глава Свердловского комитета солдатских матерей Марина Лебедева рассказала, что сейчас волнует новобранцев и их родителей.
— В первые дни после начала спецоперации в зоне боевых действий оказалось около 600 срочников. Чего ждать сейчас?
— Действительно, в первые дни там, [на спецоперации], оказались военнослужащие срочной службы, — говорит Марина Лебедева. — После всех разбирательств всех вернули обратно, были установлены виновные офицеры, 12 человек, их привлекли к ответственности (дисциплинарной). Думаю, сейчас таких глобальных ошибок, как в первые дни, уже не допустят. Срочников не имеют права отправлять в зону СВО. Хотя, конечно, родители переживают по этому поводу.
— А в приграничные территории могут?
— Да. Рыть окопы, выполнять какие-либо хозяйственные работы, подвозить к границам боеприпасы. Призывники-срочники служат на территории страны до границы (в регионах, входивших в состав РФ до начала спецоперации. — Прим. ред.). Бывает, приходится объяснять родителям, которые переживают, что их сына могут отправить рыть окопы, например, под Белгород. Говорю, что на той стороне границы служат и гибнут мальчики, чьи-то дети.
Как бы ни хотелось нам говорить: «Ура, мы победим», — в реальности всё не так просто, мы все это понимаем. Говорю, что ребята на срочной службе тоже должны вносить свой вклад. Главное — чтобы командование не нарушало основных бытовых требований, соблюдало режим службы и отдыха.
— К сожалению, мы узнаем новости, что на спецоперации гибнут 18-летние ребята, которые недавно были призваны на срочную службу. Как они так быстро становятся контрактниками?
— По закону срочник, имеющий высшее образование или окончивший техникум (колледж), может подписать контракт с первых же дней службы. Что касается 18-летних, окончивших только школу, то подписать контракт они могут через три месяца службы.
Марина Лебедева подчеркнула, что подписание контракта может быть только добровольным.
— Что делать, если заставляют, вынуждают, давят?
— Если срочник не захочет, ни у кого нет права заставить его подписать контракт. Я говорю сейчас про то, что должно быть по закону. О том, что бывает на самом деле, я прекрасно знаю. Таких случаев [обращений в комитет] было немало: кого-то табуреткой по голове ударили, на кого-то давили. Например, в 2008 году мы часто сталкивались с такими нарушениями, и в тех конкретных случаях, о которых нам стало известно, все виновные офицеры были наказаны.
На самоуправство нужно жаловаться в военную прокуратуру. Пишется заявление: заставили подписать контракт, обстоятельства, указать конкретные фамилии, звания. Военная прокуратура разбирается, как командование соблюдает законы, следит за следствием, которое ведет уголовные дела по незаконному подписанию контракта. Проблема еще вот в чём: эти контракты не выдаются на руки. Ребята порой не знают, где, в каких сейфах лежат вторые экземпляры — которые, по идее, должны быть у них на руках.
— Разве это не стандартный документ с одинаковыми условиями?
— Сроки контракта разные. Сейчас мы сталкиваемся со следующим: мамы [молодых военнослужащих-контрактников] говорят, что даже не знают, с какого по какой срок их дети подписали контракты. Ребята, не вчитываясь, ставили подпись (еще до начала спецоперации. — Прим. ред.). Говорят: вроде думали, что на два года подписывали, а сейчас оказалось, что на три.
Что значит «оказалось»? Ну нельзя так — просто взять и подмахнуть, поставить подпись, не читая. Да, ребята сами в этом случае виноваты, никто не запрещал им читать. Понятно, что раньше было можно прервать контракт до истечения срока. Но сейчас это достаточно сложно.
Впрочем, по словам Марины Лебедевой, вала обращений или жалоб по поводу призыва сейчас нет. В отличие от обращений родных мобилизованных, по мобилизации бывает по сто звонков в день. Призывники в основном обращаются по стандартным медицинским вопросам, по поводу присвоения категории годности.
— К офицерам, к военному руководству будущих срочников отдельное пожелание: просьба поберечь ребят с категорией «годен с ограничениями», внимательно отнестись к их заболеваниям, не привлекать к тяжелым физическим нагрузкам. Просто это обернется тем, что солдата придется списать по ВВК (военно-врачебной комиссии. Кстати, в этом случае уволенные могут требовать компенсацию как получившие вред здоровью в армии. — Прим. ред.). Хотя у этой ситуации есть и другая сторона — когда сами призывники скрывают, вырывают из карточек листки со своими диагнозами и болезнями в порыве: «Хочу служить, как все». Да, мы с таким тоже сталкиваемся. Не нужно так делать.
— Сейчас обсуждают увеличение срока службы в армии. По сути, призыв на один год был шагом к созданию профессиональной армии. Получается, эта идея потерпела неудачу?
— Я не могу по этому поводу рассуждать, потерпела она неудачу или нет. Об этом может рассуждать командование. Что касается двухгодичного срока, то, на мой взгляд, вполне реально, что его вернут. Если это будет необходимо, такой закон будет принят. Я беспокоюсь за тех, кого сейчас призывают, что им продлят срок службы до двух лет.
Мы (в том числе комитет солдатских матерей) много лет добивались одного года службы, чтобы не вырывать ребят надолго из обычной жизни. Например, спустя два года уже тяжелее вернуться обратно к учебе, заставить себя учиться. После двух лет многие уже не хотели продолжать получать образование.
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Как мать я за то, чтобы наши дети служили год. Но аргументы военных тоже понятны и обоснованы: за год [призывники] не успевают пройти подготовку, освоить военные специальности. Год — это мало. Двоякая ситуация. Я очень надеюсь, что нынешние призывники будут служить по-прежнему год.
Советую родителям, чьи сыновья сейчас заканчивают службу: накануне того, как закончится срок, приезжайте в часть, встречайте их у ворот и забирайте. Всё меняется быстро, а ваш сын свой воинский долг отдал и по закону может ехать домой.
Ранее мы публиковали основные ответы на вопросы по поводу осеннего призыва, а вот официальный ответ Минобороны, куда могут отправить нынешних срочников.