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Спецоперация на Украине

Погиб депутат из Новосибирской области: он отправился добровольцем на спецоперацию

Похороны прошли в селе Мамоново в Маслянинском районе

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Дмитрию Шмакову было 39 лет

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В Маслянинском районе Новосибирской области прошло прощание с депутатом местного Совета депутатов Дмитрием Шмаковым, погибшим в ходе спецоперации. По данным сайта администрации района, он проживал в селе Мамоново.

— Шмакову Дмитрию было 39 лет, служил ефрейтором. Дмитрий был депутатом Совета депутатов Мамоновского сельсовета. Жители села Мамоново будут помнить Дмитрия как человека дисциплинированного, прямолинейного, нацеленного на результат, — говорится в сообщении.

Дмитрий Шмаков погиб 12 октября. Как сообщает районная газета «Маслянинский льновод» (учредитель — ГАУ Новосибирской области «Редакция газеты "Маслянинский льновод"». — Прим. ред.), его похороны прошли 29 октября.

— В 2000 году окончил Мамоновскую школу <…>. Затем он был призван на срочную службу в ряды Российской армии, где служил старшим пулеметчиком внутренних войск. После службы в армии вернулся в родное село. В сентябре 2020 года он был избран депутатом Совета депутатов Мамоновского сельсовета. В августе этого года он убыл добровольцем на специальную военную операцию, — говорится в заметке, посвященной Дмитрию Шмакову.

Недавно в Бердске прошло прощание с Геннадием Таловским — контрактником, отправившимся в зону спецоперации добровольцем.

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