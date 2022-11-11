Погиб депутат из Новосибирской области: он отправился добровольцем на спецоперацию
Похороны прошли в селе Мамоново в Маслянинском районе
В Маслянинском районе Новосибирской области прошло прощание с депутатом местного Совета депутатов Дмитрием Шмаковым, погибшим в ходе спецоперации. По данным сайта администрации района, он проживал в селе Мамоново.
— Шмакову Дмитрию было 39 лет, служил ефрейтором. Дмитрий был депутатом Совета депутатов Мамоновского сельсовета. Жители села Мамоново будут помнить Дмитрия как человека дисциплинированного, прямолинейного, нацеленного на результат, — говорится в сообщении.
Дмитрий Шмаков погиб 12 октября. Как сообщает районная газета «Маслянинский льновод» (учредитель — ГАУ Новосибирской области «Редакция газеты "Маслянинский льновод"». — Прим. ред.), его похороны прошли
— В 2000 году окончил Мамоновскую школу <…>. Затем он был призван на срочную службу в ряды Российской армии, где служил старшим пулеметчиком внутренних войск. После службы в армии вернулся в родное село. В сентябре 2020 года он был избран депутатом Совета депутатов Мамоновского сельсовета. В августе этого года он убыл добровольцем на специальную военную операцию, — говорится в заметке, посвященной Дмитрию Шмакову.
Недавно в Бердске прошло прощание с Геннадием Таловским — контрактником, отправившимся в зону спецоперации добровольцем.