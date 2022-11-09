52-летний доброволец из Бердска погиб в спецоперации — его старший сын был мобилизован
Прощание и похороны проходят сегодня,
В Бердске проходит прощание с Геннадием Таловским — контрактником, отправившимся в зону спецоперации добровольцем. Как сообщается на сайте администрации Бердска, он погиб 26 октября.
— Геннадий Викторович родился 18.08.1970 года в Новосибирске, окончил школу
Геннадий Таловский погиб в звании гвардии сержанта, был старшим стрелком.
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У него осталось четверо сыновей, старший из них был мобилизован.
В Оби Новосибирской области простились с Николаем Затинщиковым, погибшим во время спецоперации на Украине. Он отправился на Украину добровольцем за три дня до мобилизации.