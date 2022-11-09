52-летний доброволец из Бердска погиб в спецоперации — его старший сын был мобилизован

В Бердске проходит прощание с Геннадием Таловским — контрактником, отправившимся в зону спецоперации добровольцем. Как сообщается на сайте администрации Бердска, он погиб 26 октября.



— Геннадий Викторович родился 18.08.1970 года в Новосибирске, окончил школу № 8 города Бердска. Имеет среднее специальное образование по специальности «газоэлектросварщик». В 1995 году переехал в Новый Уренгой, где служил в милиции. Летом 2022 года поступил на военную службу по контракту и, не задумываясь, отправился добровольцем на территорию СВО. 30 августа Геннадий Викторович был ранен и контужен, но мужественно продолжил службу, — говорится в сообщении администрации.

