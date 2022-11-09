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Спецоперация на Украине

52-летний доброволец из Бердска погиб в спецоперации — его старший сын был мобилизован

Прощание и похороны проходят сегодня, 9 ноября

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Геннадий Таловский был старшим стрелком

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В Бердске проходит прощание с Геннадием Таловским — контрактником, отправившимся в зону спецоперации добровольцем. Как сообщается на сайте администрации Бердска, он погиб 26 октября.

— Геннадий Викторович родился 18.08.1970 года в Новосибирске, окончил школу № 8 города Бердска. Имеет среднее специальное образование по специальности «газоэлектросварщик». В 1995 году переехал в Новый Уренгой, где служил в милиции. Летом 2022 года поступил на военную службу по контракту и, не задумываясь, отправился добровольцем на территорию СВО. 30 августа Геннадий Викторович был ранен и контужен, но мужественно продолжил службу, — говорится в сообщении администрации.

Геннадий Таловский погиб в звании гвардии сержанта, был старшим стрелком.

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У него осталось четверо сыновей, старший из них был мобилизован.

В Оби Новосибирской области простились с Николаем Затинщиковым, погибшим во время спецоперации на Украине. Он отправился на Украину добровольцем за три дня до мобилизации.

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