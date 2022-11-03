Ушел добровольцем за три дня до мобилизации. В Оби простились с погибшим в спецоперации многодетным отцом

— На задание они пошли ночью, и группа не вернулась, все погибли. У него трое детей [остались] — дочка 25 лет, сын 22 года и младшая дочка 14 лет. Он патриот, всегда таким был и в горячих точках служил. Поэтому он пошел сам, его бы в любом случае призвали по мобилизации. Он буквально за три-четыре дня до мобилизации пошел [добровольцем], — отметил Александр.

