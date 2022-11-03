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Спецоперация на Украине

Ушел добровольцем за три дня до мобилизации. В Оби простились с погибшим в спецоперации многодетным отцом

Николаю Затинщикову было 49 лет

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У Павла Затинщикова осталась вдова и трое детей

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В Оби Новосибирской области простились с Николаем Затинщиковым, погибшим во время спецоперации на Украине. Сообщение об этом опубликовал у себя на странице во «ВКонтакте» мэр Оби Павел Буковинин.

— Доброволец из Оби героически погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Ему было 49 лет, — сообщил глава города.

Как рассказал корреспонденту НГС родной брат Николая Затинщикова Александр, он умер 21 сентября.

— На задание они пошли ночью, и группа не вернулась, все погибли. У него трое детей [остались] — дочка 25 лет, сын 22 года и младшая дочка 14 лет. Он патриот, всегда таким был и в горячих точках служил. Поэтому он пошел сам, его бы в любом случае призвали по мобилизации. Он буквально за три-четыре дня до мобилизации пошел [добровольцем], — отметил Александр.

В селе Краснозерского района недавно простились с еще одним погибшим в спецоперации — 20-летним Антоном Канталинским.

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