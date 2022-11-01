«Рос под опекой». В селе Новосибирской области простятся с
20-летним контрактником, погибшим на спецоперации
Он учился в Краснозерском районе, а затем в Новосибирске
В селе Нижнечеремошное Краснозерского района сегодня, 1 ноября, прощаются с погибшим в зоне проведения спецоперации на Украине Антоном Канталинским. Информация о похоронах появилась на сайте администрации Краснозерского района.
— Молоденький, даже 21 год не исполнился. Родился он не у нас, — сообщили корреспонденту НГС в Нижнечеремошинском сельсовете. — Рос он под опекой. Мать отдала его в детский дом, а сестра матери Антона забрала сюда, в Нижнечеремошное. Знаю, что они откуда-то из Казахстана приехали. Учился он у нас в школе, потом ушел в армию.
Как сообщается в местной районной газете «Краснозерская новь» (учредитель: ГАУ НСО «Редакция газеты «Краснозерская новь». — Прим. ред.), Антон Канталинский окончил речной колледж в Новосибирске, а в 2021 году был призван в армию.
— 27 июля 2021 года заключил контракт на военную службу. 10 октября 2022 года погиб, — говорится в заметке.
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В октябре сообщалось, что в Новосибирском высшем военном командном училище установят бюст Герою России Балдану Цыдыпову из Забайкальского края. Он учился в Новосибирске, звание получил после участия в спецоперации.