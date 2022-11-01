«Рос под опекой». В селе Новосибирской области простятся с 20-летним контрактником, погибшим на спецоперации

В селе Нижнечеремошное Краснозерского района сегодня, 1 ноября, прощаются с погибшим в зоне проведения спецоперации на Украине Антоном Канталинским. Информация о похоронах появилась на сайте администрации Краснозерского района.



— Молоденький, даже 21 год не исполнился. Родился он не у нас, — сообщили корреспонденту НГС в Нижнечеремошинском сельсовете. — Рос он под опекой. Мать отдала его в детский дом, а сестра матери Антона забрала сюда, в Нижнечеремошное. Знаю, что они откуда-то из Казахстана приехали. Учился он у нас в школе, потом ушел в армию.

