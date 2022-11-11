«Мне нужно, чтобы мне вернули сына». Мать добивается отсрочки для своего единственного ребенка, которого мобилизовали
22-летний Никита Карпов написал рапорт о том, что служба противоречит его убеждениям. Но документ не приняли
— Я не могу проходить службу с оружием. Даже учебная переподготовка противоречит моей совести. Потому что я четко понимаю, что все эти обучения имеют цель подготовки для участия в военных действиях, — написал в своем рапорте мобилизованный Никита Карпов.
22-летнего парня мобилизовали 25 октября. До этого он получил шесть повесток по мобилизации и был уверен, что служить второй раз ему не придется. Никита приходил в военкомат, чтобы отметиться, уклоняться он не собирался. Молодой человек думал, что неподходящая ВУС и предстоящая операция станут препятствием для мобилизации. В результате Никиту отправили на полигон, где сделали сапером и не стали проверять справки о состоянии здоровья.
Третью неделю его мама Ольга Карпова пытается добиться отсрочки. Женщина верит, что сотрудники военкомата нарушили указ президента и должны всё исправить. Она обращалась в прокуратуру, военкомат и Минобороны. На 11 ноября даже назначен суд, где женщина собирается отстаивать интересы сына. Но Никита уже уедет на спецоперацию к этому времени.
«Непонятно, почему он должен идти на спецоперацию»
Обращения в ведомства, фото повесток и рапорт сына есть в распоряжении редакции.
Никита на протяжении месяца приходил в военкомат и отмечался. После выступления президента Ольга с сыном были убеждены, что с ВУС «контролер пропускных и комендантских пунктов» и с направлением на предстоящую операцию отправить на СВО не могут.
— Он как законопослушный гражданин надеялся, что разрешат этот вопрос. Думал, что поставят печать о том, что он прибыл, и отпустят. Однако 24 октября у него забирают военный билет и говорят
По словам Ольги, на призывном пункте ВУС сына поменяли под угрозами. К тому же на
— У него есть медицинские противопоказания. В 2018 году он перенес две сложнейшие операции на верхние конечности. Плюс у него плоскостопие третьей степени на левой ноге. Мы делали КТ носа. У него перегородка сломана, кисты растут. Врач назначил на пятницу операцию. Он весь больной, простуженный и еще хромает, — рассказывает мама мобилизованного.
Помимо этого, на учениях Никита повредил ногу, его возили в больницу и назначили лечение. Ольга говорит, что в части ему просто давали таблетки и сын продолжает проходить военную подготовку на полигоне.
— 26 октября они поехали на учения, где он вывихнул ногу, у него было растяжение. Его отвезли в
Самое тяжелое для Ольги — мириться с мыслью, что сыну, возможно, придется убивать людей и участвовать в военных действиях. Она уверена, что Никита с его мягким характером на это не способен — на полигоне ему с трудом удавалось справляться с оружием.
— Мой сын отслужил в армии, несмотря на ограничения по здоровью. Он долг Родине отдал. Не прошло и года, и у него снова появился долг. Вы знаете, мне деньги никакие не нужны. Выплаты, социальные гарантии. Мне ничего не нужно. Мне нужно, чтобы вы мне вернули сына. У нас будет здоровье — мы заработаем. А не заработаем — будем рядом вместе. И он у меня живой. И я никому не позволю, чтобы моего сына обучали всему этому. Марать его руки в крови. Он у меня единственный ребенок, я его всю жизнь воспитываю одна. Я воспитала достойного гражданина, воспитанного, доброго парня, — возмущается Ольга Карпова.
«Я не могу проходить службу с оружием»
Ольга Карпова написала обращение в Минобороны, записала видеообращение к президенту и писала в военную прокуратуру. Она продолжает искренне верить, что произошла ошибка и сыну дадут отсрочку. Сам Никита в части написал рапорт на имя командира о том, что убийство людей противоречит его убеждениям. Но принимать документ у него отказались.
— «Я, Карпов Никита Дмитриевич, мобилизованный 25 октября, заявляю, что у меня имеются убеждения, противоречащие несению воинской службы. Я не могу проходить службу с оружием. Не могу обучаться этому делу», — читает написанное Ольга Карпова. — Этот рапорт он хотел передать командиру воинской части. На что ему сказали: «Не по адресу написал, принимать ничего мы у тебя не будем». Осознавая то, что он оружие не может держать и в людей целиться, он принял решение, что он напишет рапорт, — говорит мама мобилизованного.
Что говорит закон?
Мы обратились за комментарием к председателю военной коллегии Москвы. Владимир Тригнин объяснил, что, если рапорт принимать действительно отказывались, действия сотрудников незаконны.
— Подать рапорт — это право каждого человека. Поскольку законом не предусмотрена альтернативная служба для граждан, которые проходят военную службу, поэтому ему в удовлетворении этого требования отказали бы. Тем не менее Конституция такое право дает. В данном случае надо будет обращаться в суд. Поскольку молодой человек уже проходит службу, он должен исполнять обязанности. В другом случае будет наказание за неисполнение приказа, — рассказал Владимир Тригнин, председатель военной коллегии Москвы.
Владимир Тригнин отметил, что неподходящая ВУС в этой ситуации не аргумент.
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— Здесь ВУС имеет опосредованное значение. Это достаточно слабый аргумент, чтобы отказываться от службы. В указе президента категории граждан, которые подлежат призыву по мобилизации, не оговариваются. Если мы обращаемся к закону о мобилизационной подготовке, то в законе указано, что призываются граждане, находящиеся в запасе и не имеющие отсрочки по мобилизации. Медицинское освидетельствование, которое должны проходить граждане, не предусмотрено законом, — объяснил Владимир Тригнин.
Ранее мы писали, что мобилизованные тюменцы заявили, что подписали документ о смене ВУС под психологическим давлением. Семь человек подали в военную прокуратуру коллективную жалобу. В документе они указали: в штабе военкомата им угрожали военным трибуналом и обещали отправить в самую горячую точку на территории Украины, если они не согласятся сменить специальность. Со слов солдат, под давлением подписали бумагу 23 человека, еще 7 отказались, и их отправили домой.
Также у нас выходил материал о том, как тюменка Майя Король добивается проведения военно-врачебной комиссии для мобилизованного мужа. По словам девушки, на сборном пункте не было медицинского осмотра и мужчина не смог предъявить справки о заболевании.