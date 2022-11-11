«Мне нужно, чтобы мне вернули сына». Мать добивается отсрочки для своего единственного ребенка, которого мобилизовали

— Я не могу проходить службу с оружием. Даже учебная переподготовка противоречит моей совести. Потому что я четко понимаю, что все эти обучения имеют цель подготовки для участия в военных действиях, — написал в своем рапорте мобилизованный Никита Карпов.



22-летнего парня мобилизовали 25 октября. До этого он получил шесть повесток по мобилизации и был уверен, что служить второй раз ему не придется. Никита приходил в военкомат, чтобы отметиться, уклоняться он не собирался. Молодой человек думал, что неподходящая ВУС и предстоящая операция станут препятствием для мобилизации. В результате Никиту отправили на полигон, где сделали сапером и не стали проверять справки о состоянии здоровья.

