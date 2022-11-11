«Мало работы, мизерные зарплаты, жилье не найти». История дизайнера, который уехал в Грузию, но через месяц вернулся домой

Роман поговорил с женой. Они решили, что хотя бы один из них, в случае чего, должен оказаться по ту сторону границы, чтобы потом перетянуть остальных. Они с другом с трудом нашли билеты на самолет и утром 26 октября вылетели в Махачкалу.



— Там мы сели на такси в сторону границы с Грузией. На тот момент была информация, что через границу можно проехать только на автомобиле или велосипеде, — вспоминает Роман. — По дороге заехали на велосклад, купили велосипеды. Потом еще несколько часов провели в пути с таксистом-гонщиком. Как же они водят — поседеть можно! Но всё это нам казалось приключением. Пока мы не въехали в Осетию, в пригород Владикавказа. Был уже вечер, часов восемь. Нас остановили на полицейском посту. Сотрудник в форме с самодовольным видом забрал наши документы.