«Мало работы, мизерные зарплаты, жилье не найти». История дизайнера, который уехал в Грузию, но через месяц вернулся домой
Роман переехал в Батуми после начала мобилизации, но понял, что новая жизнь — это не так просто
Роман — москвич, он женат и воспитывает девятилетнего ребенка. Его старший сын от первого брака уже взрослый и переехал в другой город.
— После объявления частичной мобилизации решение уехать принималось в течение трех-четырех часов, — рассказывает Роман. — Вечером 25 сентября мне позвонил друг. Обсуждали обстановку, думали, что делать дальше, что ждет нас и наши семьи в будущем. У друга взрослая дочь, замужем. И она, и ее муж из-за нынешней обстановки не могут продолжать работать в России, сейчас они тоже на стадии переезда «хоть куда-нибудь», он — в Тбилиси, ищет, куда ехать дальше…
Мне 51 год, другу на момент отъезда было 50. Мы понимали, что вероятность быть мобилизованными не слишком высокая.
Роман поговорил с женой. Они решили, что хотя бы один из них, в случае чего, должен оказаться по ту сторону границы, чтобы потом перетянуть остальных. Они с другом с трудом нашли билеты на самолет и утром 26 октября вылетели в Махачкалу.
— Там мы сели на такси в сторону границы с Грузией. На тот момент была информация, что через границу можно проехать только на автомобиле или велосипеде, — вспоминает Роман. — По дороге заехали на велосклад, купили велосипеды. Потом еще несколько часов провели в пути с таксистом-гонщиком. Как же они водят — поседеть можно! Но всё это нам казалось приключением. Пока мы не въехали в Осетию, в пригород Владикавказа. Был уже вечер, часов восемь. Нас остановили на полицейском посту. Сотрудник в форме с самодовольным видом забрал наши документы.
Его абсолютно не интересовало то, что мы по возрасту не подходим для мобилизации, что нет причин нас задерживать, забирать документы и не пропускать дальше. Мы граждане России, едем по территории России. Имеем право доехать до границы и имеем право пересечь эту самую границу при наличии необходимых документов.
В итоге после долгих переговоров нашего таксиста с полицейским водитель сдался и развернул машину.
Таксист отвез Романа и его друга на ближайшую к полицейскому посту заправку. Они решили, что водитель поедет один, повезет велосипеды. Без пассажиров его не остановят. Договорились, что за поворотом после поста он будет их ждать.
— Мы проскочили пешком по тротуару, вдоль кустов, — продолжает Роман. — Было темно, нас никто не заметил. Но вот беда: за поворотом оказался еще один пост. Полицейские потребовали перейти дорогу и подойти к ним. А потом за то, что мы перешли проезжую часть в неположенном месте, нам пришлось заплатить 8000 рублей.
Роман и его друг забрали велосипеды у таксиста и поехали к границе. Около 30 километров они ехали мимо огромной пробки в темноте по извилистой дороге. Всего на пересечение границы ушло полтора дня — без сна и без еды. Это достаточно быстро: многие на границе стояли по 5–6 суток.
После прохождения российского КПП мужчин ждал длинный путь по нейтральной зоне под палящим солнцем. Преодолеть эти километры, по словам Романа, удалось только благодаря добровольцам, носившим воду из родника.
Так как уже было довольно поздно, решили найти отель на полпути в Тбилиси или Батуми (было еще непонятно, куда мы направимся). Выбрали живописную деревню Пасанаури. Этери, управляющая местной гостиницей, приняла нас очень радушно. Узнав о нашем долгом пути через границу, сказала, что мы можем не спешить освобождать номер завтра в положенное время, предложила оставаться столько, сколько потребуется.
Этери помогала мужчинам с поиском квартиры, но уже тогда спрос на недвижимость резко взлетел и найти жилье за адекватные деньги было очень сложно. Роману с другом в итоге снять квартиру помог знакомый в Батуми. Туда они и направились.
— Этот месяц мы прожили в Батуми, — рассказывает россиянин. — Ездили на пару дней в Тбилиси. Нигде не чувствовали негативного отношения к русским. Встречали надписи на домах, баннеры на балконах с текстами против «российской оккупации»... Но мало.
То, что жизнь в Грузии значительно отличается от российской, Роман понял быстро.
— Специфика поиска работы, коммуникации... Всё другое. Здесь чем больше знакомых, тем лучше ты живешь. Никаких «Хедхантеров», «Авито», справочных. Если не знаешь хотя бы нескольких фраз на грузинском, ты беспомощен. Кстати, совет: в магазине говорите не «мадлоба», а «диди мадлоба» («спасибо» и «большое спасибо»), тогда вам улыбнутся.
Спустя месяц жизни в Грузии Роман понял, что вынужден вернуться в Москву. Он покинул Батуми 28 октября. На решение повлияло много факторов, но со страной Роман не попрощался.
— Для меня здесь сложный климат, — объясняет он. — Очень мало работы. Зарплаты мизерные. В Тбилиси получше, но квартиры найти гораздо сложнее — всё дороже. В идеале хотелось бы жить в Тбилиси в своей квартире и работать удаленно за нормальную зарплату.
— В общем, возвращаться пришлось, чтобы закончить дела, продать недвижимость, всё получше разузнать и устроиться на удаленную работу. Этим я сейчас и занимаюсь: изучаю веб-дизайн, чтобы работать из дома. В планах — вернуться в Грузию, в Тбилиси.
Здесь есть куда развиваться, убежден Роман.
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