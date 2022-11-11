Добровольцев приравняли к ветеранам, а мобилизованные не будут платить НДФЛ: новости СВО за 10 ноября

Госдума приравняла добровольцев СВО к ветеранам

Госдума приняла закон о статусе ветерана добровольцам, участвующим в спецоперации. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что добровольцы и члены их семей, как и военнослужащие Российской Федерации, «будут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки».



Закон вступит в силу с момента опубликования и распространится на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики; в Запорожской и Херсонской областях — с 30 сентября 2022 года.

