Добровольцев приравняли к ветеранам, а мобилизованные не будут платить НДФЛ: новости СВО за 10 ноября
Что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации. Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 10 ноября.
Госдума приравняла добровольцев СВО к ветеранам
Госдума приняла закон о статусе ветерана добровольцам, участвующим в спецоперации. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что добровольцы и члены их семей, как и военнослужащие Российской Федерации, «будут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки».
Закон вступит в силу с момента опубликования и распространится на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики; в Запорожской и Херсонской областях — с 30 сентября 2022 года.
Путин поручил правительству следить за расходами на СВО
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 11 ноября представить предложения по контролю за расходами на обеспечение спецоперации. Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.
— Правительству РФ представить предложения по обеспечению контроля за расходованием средств федерального бюджета на мероприятия, обеспечивающие проведение специальной военной операции, с учетом направления таких средств на цели обеспечения проведения указанной операции, — говорится в документе.
Посла Латвии вызвали в МИД России
Посла Латвии в Москве вызвали в МИД РФ, ему заявили решительный протест в связи с демонтажем советских мемориалов.
В МИД отметили, что Москва оставляет за собой право на ответные шаги, в том числе асимметричные.
В соответствии с законом, принятым весной, до 15 ноября в Латвии должны быть демонтированы все советские памятники.
Выплаты мобилизованным освободили от налогов
Госдума приняла поправки к закону, по которому выплаты мобилизованным освобождаются от НДФЛ.
Ранее представитель финансового блока Минобороны РФ Сергей Микищенко прокомментировал ситуацию с денежным довольствием и другими выплатами мобилизованным. Он заявил, что выплаты денежного довольствия призванным в рамках частичной мобилизации начнутся в ноябре досрочно, с 8 числа. В дальнейшем оно будет приходить с
Дополнительно к ежемесячному довольствию призванные по мобилизации и контрактники могут претендовать на единовременную выплату в 195 тысяч рублей, установленную указом президента.
Раньше мы рассказывали о том, сколько должны получать мобилизованные и кому полагаются разовые выплаты.
ФСБ сообщила о предотвращенном теракте в военкомате Екатеринбурга
В Екатеринбурге ФСБ вместе с военной контрразведкой задержала
— Он являлся сторонником организаций и движений, признанных в нашей стране террористическими и экстремистскими, своими действиями планировал посеять панику среди населения и дестабилизировать работу органов власти, — сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
Минцифры перестанет принимать от айтишников заявления на отсрочку от мобилизации
На «Госуслугах» закрывается сервис подачи заявлений на отсрочку от мобилизации айтишников и сотрудников телеком-операторов. Как сообщил «Интерфаксу» глава Минцифры Максут Шадаев, сервис перестанет работать 16 ноября.
Из Орловской области на передовую отправят
15 кг чеснока и аджику
Первый вице-спикер Орловского областного совета Михаил Вдовин рассказал у себя в Telegram-канале о необычной посылке, которую вскоре отправят солдатам на передовую.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
— Пришел мужчина, мой ровесник. Живет он под Новосилем, ведет свое хозяйство. Мужчина передал для военнослужащих почти 15 килограмм чеснока, а еще аджику собственного изготовления и малинового варенья. «Передайте ребятам», — сказал он нам. — Им сейчас непросто», — написал Вдовин.
Вскоре посылка вместе с другими подарками отправится на передовую под Донецк.