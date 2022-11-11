«Я должен за это умирать?». Россияне уехали из страны в Казахстан из-за мобилизации, но вернулись — две истории

— Муссировались слухи, что вот, мол, россиян нигде не хотят видеть, что их встречают и говорят: «Езжайте обратно», но такого я не встречал. Наоборот, всё было довольно приветливо. Хотя на душе было тяжело: ты не понимал, насколько ты едешь, куда ты едешь, а впустят ли тебя обратно, закроют ли границы.



Повезло Константину и с прибытием в Казахстан — у его жены есть родственники в Актобе, в этом городе он и остановился на ближайший месяц.



— Переходил я границу по загранпаспорту и в случае чего готов был ехать куда-то дальше, в какие-то другие страны. В Актобе я, если честно, почти не чувствовал, что я где-то за границей — много русскоговорящих, в том числе в учреждениях, такси, супермаркетах. Тут мне было чем заняться — к счастью, мой бизнес позволяет мне работать удаленно, не отвлекаясь на тяжелые мысли и терзания: «А как дальше будет?». Я погрузился в работу. С супругой была такая договоренность: пока я нахожусь в Казахстане, жду дальнейшего развития событий и, если всё идет совсем плохо, подтягиваю супругу и детей сюда, — рассуждает он.