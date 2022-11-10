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Спецоперация на Украине

«Должен был приехать домой». В Новосибирске похоронили 23-летнего контрактника, погибшего в спецоперации

Константин Захарьев планировал уйти в отпуск, но не успел

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Константин Захарьев погиб 10 октября

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В Новосибирске похоронили 23-летнего военнослужащего Константина Захарьева, который погиб в зоне спецоперации. Информацию об этом подтвердили в Полевском сельсовете Алтайского края.

— Он родился в селе Полевое, но похоронили его в Новосибирске, — отметили в сельсовете.

Как рассказала корреспонденту НГС Людмила, двоюродная сестра Константина Захарьева, он погиб 10 октября.

— Он родом из Алтайского края, потом в 16 лет приехал учиться в Новосибирск, поступил в геодезический колледж, и вот после колледжа, когда только 4-й курс закончил, он пошел служить в армию. Год отслужил, сразу подписал контракт, уже не раз он его подписывал, по-моему, это был его третий контракт, — отметила она.

Константин Захарьев должен был в ближайшее время отправиться домой в отпуск — 25 октября. Со слов сестры погибшего, он планировал в дальнейшем не заключать новый контракт.

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— Он был старшим сержантом, от него, в том числе, зависело, кто и когда пойдет в отпуск. Он постоянно остальных отправлял, его спрашивали: «А почему ты сам не идешь?» Брат отвечал, что у других семья, у кого-то есть дети, говорил, что ему их жалко, что им нужнее. Так всех в отпуск отправил, остался он последний, должен был приехать домой после 25-го октября, а 10 октября нам сказали, что он погиб, — добавила Людмила.

Похороны Константина Захарьева прошли 7 ноября.

Вчера, 9 ноября, в Бердске простились с 52-летним добровольцем, который погиб в спецоперации.

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