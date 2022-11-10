«Должен был приехать домой». В Новосибирске похоронили 23-летнего контрактника, погибшего в спецоперации

— Он родом из Алтайского края, потом в 16 лет приехал учиться в Новосибирск, поступил в геодезический колледж, и вот после колледжа, когда только 4-й курс закончил, он пошел служить в армию. Год отслужил, сразу подписал контракт, уже не раз он его подписывал, по-моему, это был его третий контракт, — отметила она.

