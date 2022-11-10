Отцам придумали новые отсрочки, а школам — военные курсы: новости СВО за 9 ноября

Отцам четырех и более детей до 18 лет хотят дать отсрочку от мобилизации

В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для отцов четырех и более детей до 18 лет.



В настоящее время отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, имеющим четырех и более детей в возрасте до 16 лет или воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, имеющим трех детей до 16 лет и жену со сроком беременности не менее 22 недель .



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