Отцам придумали новые отсрочки, а
школам — военные курсы: новости СВО за 9 ноября
Что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины, спустя почти семь месяцев,
Отцам четырех и более детей до 18 лет хотят дать отсрочку от мобилизации
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для отцов четырех и более детей до 18 лет.
В настоящее время отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, имеющим четырех и более детей в возрасте до 16 лет или воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, имеющим трех детей до 16 лет и жену со сроком беременности не менее
В школах введут курс по начальной военной подготовке
Со следующего учебного года в российских школах введут курс по начальной военной подготовке. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
— Сейчас он готовится до 1 января, затем пройдет апробация, — отметил Кравцов.
По словам Сергея Кравцова, начальная военная подготовка будет в рамках уроков ОБЖ, которые являются обязательными. В то же время в Министерстве просвещения заявили, что занятия будут внеурочными.
— Школы смогут по своему усмотрению вне рамок федеральных программ вводить курсы начальной военной и военно-морской подготовки для
Идею о новом курсе ранее поддержало Минобороны. Первый замминистра обороны Валерий Герасимов в своем ответе лидеру партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову отметил, что нужно установить фиксированное количество часов на начальную военную подготовку: не менее 140 часов в течение последних двух лет обучения. Также в Минобороны рекомендовали предусмотреть профессиональную переподготовку преподавателей по предмету, чтобы обучение было успешным.
Погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов
Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Об этом заявил врио главы региона Владимир Сальдо.
— Сегодня погиб Кирилл Стремоусов. Погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавшем в ДТП, — рассказал Сальдо.
Соболезнования родным и близким Стремоусова в своем Telegram-канале выразил глава Крыма Сергей Аксенов.
— Погиб Кирилл Сергеевич Стремоусов. Огромная трагедия, невосполнимая утрата. Нет слов. Он был настоящим бойцом, патриотом России, честным и смелым человеком. Самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Кирилла Сергеевича, — написал Аксенов. — Семье будет оказана вся необходимая поддержка.
МИД выразил готовность к переговорам с Украиной «с учетом текущих реалий»
Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила на брифинге по текущим вопросам внешней политики, что готовность России к переговорам с Украиной остается неизменной.
— Мы по-прежнему открыты к переговорам. Мы никогда от них не отказывались. Мы готовы их вести, разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент, — сказала Захарова.
В конце сентября Россия присоединила ДНР и ЛНР, а также Запорожскую и Херсонскую области. После этого президент Украины Владимир Зеленский отказался вести диалог с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин.
Российские власти после этого неоднократно говорили, что по-прежнему готовы к переговорам.
Шойгу приказал приступить к отводу войск за Днепр
Командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин отчитался перед министром обороны РФ Сергеем Шойгу об обстановке в районе проведения спецоперации.
В ходе доклада Суровикин заявил, что «Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать» и, чтобы «сохранить жизни наших военных и боеспособность группировки войск», нужно приступить к отводу войск.
— Решение об обороне на левом берегу Днепра непростое, в то же время мы сохраним жизни наших военных и боеспособность группировки войск, — заявил Суровикин.
Шойгу согласился с генералом. По итогам доклада было принято решение приступить к отводу войск за Днепр. Оборона будет организована по левому берегу Днепра.
— Жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда являются приоритетом, — заявил Шойгу. — Мы должны принимать во внимание и угрозу для гражданского населения. Убедитесь, что все желающие из числа гражданского населения смогли выехать. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр.
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Еврокомиссия предложила выделить Украине €18 млрд в 2023 году
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложила план макрофинансовой помощи Украине объемом в €18 млрд в 2023 году.
— Это финансирование регулярными траншами, чтобы помочь восстановлению в краткосрочной перспективе и укрепить институты, — написала Урсула фон дер Ляйен у себя в твиттере.
В заявлении ЕК говорится, что макрофинансовая программа будет предоставлена Киеву «на очень льготных условиях». Также уточняется, что это «стабильная, регулярная финансовая помощь, в среднем €1,5 млрд в месяц, которая поможет покрыть значительную часть краткосрочных потребностей Украины в финансировании на 2023 год».