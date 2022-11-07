Почему повестки продолжают приходить после завершения частичной мобилизации?

— Суть повестки заключается в том, что человек должен прийти и уточнить свои данные в военном комиссариате, что очень многие, да почти все, не делали на протяжении долгих лет. И поэтому военный комиссариат не обладает всей полнотой информации о военнообязанных. А он, военнообязанный, должен эту информацию о себе в военкомат предоставлять, — пояснил Картаполов. — Эти повестки раздают именно для этого, чтобы человек пришел, предъявил документы и сообщил о себе сведения. Их внесут в базу данных, и человек пойдет домой.

