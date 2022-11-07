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Почему повестки продолжают приходить после завершения частичной мобилизации?

Отвечает глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов

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О завершении частичной мобилизации президент РФ заявил 31 октября, но повестки продолжают приходить

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О завершении призыва в рамках частичной мобилизации президент России Владимир Путин заявил 31 октября, но вопросы, касающиеся призыва, продолжаются. Один из них: почему мужчинам продолжают приходить повестки, если частичная мобилизация окончена.

Глава комитета Госдумы по обороне и экс-замминистра обороны Андрей Картаполов рассказал РБК, что повестки в военный комиссариат продолжают приходить для уточнения учетных данных.

— Суть повестки заключается в том, что человек должен прийти и уточнить свои данные в военном комиссариате, что очень многие, да почти все, не делали на протяжении долгих лет. И поэтому военный комиссариат не обладает всей полнотой информации о военнообязанных. А он, военнообязанный, должен эту информацию о себе в военкомат предоставлять, — пояснил Картаполов. — Эти повестки раздают именно для этого, чтобы человек пришел, предъявил документы и сообщил о себе сведения. Их внесут в базу данных, и человек пойдет домой.

Картаполов утверждает, что подозревать продолжение частичной мобилизации в приходящих повестках не стоит. Ранее он говорил, что нового набора мобилизованных не будет.

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Сегодня известно уже несколько случаев, когда повестка приходит после завершения частичной мобилизации. Мы разбирались, нужно ли идти в военкомат с такой повесткой и что делать, если военком не хочет аннулировать повестку.

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Владимир ПутинРоссияУкраинаПовесткаСпецоперация на УкраинеАндрей КартаполовЧастичная мобилизация
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