В Кремле рассказали, возможны ли переговоры с Украиной
По словам Дмитрия Пескова, российская сторона остается открытой
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал, готова ли Россия вступить в переговоры с Украиной. По словам Пескова, Москва остается открыта для такой возможности.
— Мы неоднократно говорили, что российская сторона остается открытой и готова достигать свои цели путем переговоров, — пояснил Дмитрий Песков. — Но также мы неоднократно обращали внимание всех на то, что в настоящий момент мы не видим такой возможности, поскольку в Киеве кодифицировано — то есть обращено в закон — непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной.
Судя по всему, фраза о «кодификации непродолжения переговоров» отсылает к действиям президента Украины Владимира Зеленского. В конце сентября Зеленский, сообщив о том, что Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, упомянул, что никаких переговоров с Россией не будет, пока ее президентом является Владимир Путин. Позднее президент Украины подписал указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности переговоров с Путиным. Тогда Дмитрий Песков прокомментировал решение Украины, заявив, что для ведения переговоров нужны две стороны и Россия — как во время, так и еще до начала спецоперации — была сторонницей «мирных, дипломатических, переговорных средств».
— Будем теперь ждать либо изменения позиции нынешнего президента, либо уже дождемся будущего президента Украины, который изменит позицию в интересах украинского народа, — заявил Песков.