В Кремле рассказали, возможны ли переговоры с Украиной

Судя по всему, фраза о «кодификации непродолжения переговоров» отсылает к действиям президента Украины Владимира Зеленского. В конце сентября Зеленский, сообщив о том, что Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, упомянул, что никаких переговоров с Россией не будет, пока ее президентом является Владимир Путин. Позднее президент Украины подписал указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности переговоров с Путиным. Тогда Дмитрий Песков прокомментировал решение Украины, заявив, что для ведения переговоров нужны две стороны и Россия — как во время, так и еще до начала спецоперации — была сторонницей «мирных, дипломатических, переговорных средств».