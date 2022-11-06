«Кажется, это тянулось вечность»: как не дали умереть селу Могильному, вернув домой мобилизованного многодетного фермера

И вдруг начались непредвиденные сложности, и, чтобы не утопить вас в деталях, расскажем лишь основную канву. Проблема в том, что решение суда касалось призывной комиссии, а не командования Чебаркульского гарнизона. Военкомат Троицкого района вроде бы был не против пересмотреть свой вердикт, но для этого Евгению нужно было прибыть в Троицк на комиссию, а перед этим — уволиться из части, где он уже стоял на довольствии и готовился к переброске в зону боевых действий. Командование же, в свою очередь, не могло отпустить военнослужащего без законных оснований. Что это за основания и кто их должен дать, сказать сложно: разные ведомства кивали друг на друга, и зачастую было неясно, на чьей именно стороне мяч. В какие-то дни Евгению говорили прибыть на КПП с вещами, но потом что-то переигрывали и отправляли обратно в часть. Ему говорили остаться в казарме и ждать решения, а наутро опять отправляли на полигон. В какой-то момент ему приказали сдать оружие, но ясности всё равно не наступило — по словам Татьяны, мужа перевели в другую казарму, но из части не отпускали.

