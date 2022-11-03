В Кремле ответили на предложение увеличить срок службы в армии до двух лет
Сегодня стало известно, что эту инициативу собираются обсудить в Совете Федерации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что срочную службу в армии собираются продлить до двух лет. По его словам, в этом вопросе решение остается за Минобороны.
— Решающий голос за Министерством обороны, всё зависит от его запросов, но пока оно не делало каких-либо заявлений. В администрации [Кремля] это не обсуждается, — заявил Дмитрий Песков.
С инициативой ввести двухлетний период срочной службы в армии ранее выступил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
— В течение года обучить и подготовить очень сложно и проблематично. А вот два года — вполне оптимальный вариант. Это своевременная и необходимая мера, которую нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности нашей армии, — пояснил Шеремет.
Его инициативу поддержал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, который заявил, что «идея будет поддержана», а по этому вопросу пройдут консультации. Подобное предложение (увеличить период срочной службы до двух лет) в октябре выдвигал и первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джаббаров. Тогда Песков также говорил о том, что у Кремля нет позиции по этому поводу, а главным является мнение Минобороны РФ.