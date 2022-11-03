В Кремле ответили на предложение увеличить срок службы в армии до двух лет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что срочную службу в армии собираются продлить до двух лет. По его словам, в этом вопросе решение остается за Минобороны.

— Решающий голос за Министерством обороны, всё зависит от его запросов, но пока оно не делало каких-либо заявлений. В администрации [Кремля] это не обсуждается, — заявил Дмитрий Песков.