Срочников могут отправить в приграничные с Украиной регионы: новости СВО за 2 ноября

Срочников могут отправить в приграничные с Украиной регионы

Призванных на срочную военную службу могут направить служить в соседние с зоной боевых действий регионы, например в Белгородскую и Курскую области или на базирующийся в Севастополе Черноморский флот. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.



— Никакого участия в боевых действиях срочники принимать не будут. На территорию принятых в состав России субъектов они направляться не будут, — сказал он.



Картаполов уточнил, что отправлять срочников в зону спецоперации не позволяет принятое по позиции президента решение Минобороны. По словам парламентария, закончившие срочную службу могут подписать контракт, но только если «изъявят такое желание».