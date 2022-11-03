Срочников могут отправить в приграничные с Украиной регионы: новости СВО за 2 ноября
Что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации. Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 2 ноября.
Срочников могут отправить в приграничные с Украиной регионы
Призванных на срочную военную службу могут направить служить в соседние с зоной боевых действий регионы, например в Белгородскую и Курскую области или на базирующийся в Севастополе Черноморский флот. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
— Никакого участия в боевых действиях срочники принимать не будут. На территорию принятых в состав России субъектов они направляться не будут, — сказал он.
Картаполов уточнил, что отправлять срочников в зону спецоперации не позволяет принятое по позиции президента решение Минобороны. По словам парламентария, закончившие срочную службу могут подписать контракт, но только если «изъявят такое желание».
Совфед принял обращение к странам мира о биологическом оружии
Совет Федерации и Госдума направят парламентам стран мира обращение о необходимости укрепления режима выполнения Конвенции о биологическом и токсинном оружии. Такой документ принят на пленарном заседании Совета Федерации. В обращении в том числе содержатся конкретные предложения, как усовершенствовать конвенцию через создание механизма контроля над действиями государств-участников.
Ранее Минобороны России высказалось о планировании Киевом провокации с подрывом «грязной бомбы», или маломощного ядерного боеприпаса. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, у России есть конкретная информация об институтах на Украине, которые способны такую бомбу сделать.
Госатомрегулирование Украины заявило, что после поднятия российской стороной вопроса о производстве «грязной бомбы» пригласило МАГАТЭ провести верификацию на Восточном горно-обогатительном комбинате в Желтых Водах и в Институте ядерных исследований в Киеве, которые указывались в заявлении Минобороны России. Эксперты МАГАТЭ уже отправились на Украину, предварительные итоги визита могут быть в течение нескольких недель.
МИД РФ опубликовал заявление о «предотвращении ядерной войны»
На сайте Министерства иностранных дел РФ появилось заявление о предотвращении ядерной войны. В нём говорится, что Россия «руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей и которая никогда не должна быть развязана».
— Реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением ОМУ, либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства, — написано в заявлении.
Также в МИД отмечают, что Россия в полной мере привержена заявлению «ядерной пятёрки» (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) от 3 января 2022 года, в котором говорится о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений.
— Твёрдо убеждены, что в нынешней непростой и турбулентной ситуации <…> первоочерёдной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных держав. Призываем другие страны ядерной «пятёрки» на деле продемонстрировать свою готовность работать над решением этой приоритетной задачи и отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, балансируя на грани прямого вооруженного конфликта и поощряя провокации с ОМУ (оружия массового уничтожения), что способно привести к катастрофическим последствиям, — указано в заявлении.
Россия возобновила участие в зерновой сделке
В Минобороны РФ сообщили, что Россия возобновляет участие в черноморской зерновой инициативе. По словам ведомства, Россия получила письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий. Украина также официально заверила, что морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями черноморской инициативы.
Позднее по этой же теме на заседании Совбеза высказался президент России Владимир Путин:
— Мы потребовали от Украины гарантий, что атак больше не будет, посредником выступили турецкие партнеры. <...> Россия оставляет за собой право выйти из зерновой сделки в том случае, если гарантии будут нарушены. <...> Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.
Ранее Россия приостановила участие в вывозе продукции из портов Украины на неопределенный срок из-за того, что не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов. Как объяснили в Министерстве иностранных дел РФ, причиной стали «действия украинских вооруженных сил, которыми руководили британские специалисты, направленные в том числе против российских судов, обеспечивающих функционирование указанного гуманитарного коридора». Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что своими действиями украинская сторона и шла к срыву этой сделки.
Предварительные итоги расследования происшествия на «Северном потоке»
Nord Stream AG сообщила о завершении первоначального сбора данных на месте повреждения первой нитки газопровода «Северный поток» в исключительной экономической зоне Швеции.
— По предварительным результатам осмотра места повреждения, на морском дне обнаружены кратеры техногенного характера глубиной от 3 до 5 метров на расстоянии около 248 метров друг от друга. Участок трубы между кратерами полностью разрушен, радиус разброса фрагментов трубы составляет не менее 250 метров, — говорится в сообщении компании-оператора.
ЧП на газопроводах произошло в конце сентября — оператор «Северного потока-1» констатировал разрушение сразу трех ниток. В Nord Stream AG ситуацию назвали беспрецедентной и отказались прогнозировать сроки восстановления инфраструктуры. В Кремле тогда отметили, что ЧП на нитках «Северных потоков» — вопрос, связанный с энергобезопасностью целого континента, а также не исключили диверсию.
Разрушенную часть Крымского моста восстановят к декабрю
Вице-премьер Марат Хуснуллин, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий взрыва на Крымском мосту, рассказал о том, когда будут завершены работы по восстановлению. По его словам, разрушенную часть моста восстановят к декабрю.
— Транспортная обеспеченность Крымского полуострова будет решена. Она и сейчас решена, но есть определенные ограничения, — сказал Марат Хуснуллин.
Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября, в результате загорелись семь цистерн с топливом, которые вез грузовой поезд. Погибли четыре человека, в том числе гиды и авторы исторических фильмов из Петербурга Эдуард Чучакин и Зоя Сафронова и судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов. Владимир Путин назвал происшествие терактом.
Московский суд заочно арестовал обвиняемую в убийстве Дарьи Дугиной
Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданку Украины Наталью Вовк на два месяца с момента задержания в России или экстрадиции. Она объявлена в международный розыск. ФСБ называли её исполнительницей убийства Дарьи Дугиной — дочери философа Александра Дугина, которого называют идеологом «русского мира». В России Наталье Вовк грозит до 20 лет колонии, Украина неоднократно отрицала причастность к гибели Дугиной.
22 августа ФСБ сообщила о раскрытии убийства российской журналистки Дарьи Дугиной, автомобиль которой взорвался 20 августа в районе подмосковного поселка Большие Вяземы. По информации спецслужбы, за убийством девушки стоят украинские спецслужбы.
ФСБ заявила о предотвращении диверсии на линии электропередачи в Крыму
Сотрудники ФСБ задержали 44-летнего гражданина Украины по подозрению в диверсии на линии электропередач в Крыму. Как сообщили в ФСБ, мужчина был «завербован СБУ», при нём нашли три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схема расположения ЛЭП в одном из районов Крыма.
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По оценкам специалистов-энергетиков, в случае их повреждения без электроэнергии остались бы более 5 тысяч потребителей, в том числе объекты социально значимой инфраструктуры полуострова, сообщили в ФСБ.