Срочников не отправят на спецоперацию, а указа о конце мобилизации не будет: новости СВО за 1 ноября

— Не задумывался о том, нужен ли официальный указ для завершения мобилизации, поговорю с юристами об этом. Но она точно завершена, точка поставлена, — сказал президент.



Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что указа об окончании частичной мобилизации не будет — Путин посовещался с юристами. Соответствующие телеграммы уже разосланы в военкоматы.