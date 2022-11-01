В Госдуму собираются внести законопроект об уголовном наказании для уклонистов от мобилизации
Их предлагают штрафовать на 200–500 тысяч или лишать свободы на срок до пяти лет
Депутаты и сенаторы «Единой России» собираются внести в нижнюю палату парламента законопроект с поправками в Уголовный кодекс, которые подразумевают наказание для уклонистов от мобилизации. Как сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники в Госдуме, за отказ от мобилизации предлагается штрафовать уклонистов на 200–500 тысяч рублей (или в размере иного дохода за период от года до трех лет) или отправить на принудительные работы на срок до пяти лет. Самое суровое наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.
Один из авторов законопроекта, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, пояснил, что документ не привязан к завершившейся частичной мобилизации.
— У нас в стране не было мобилизации с 1941 года. Поэтому многие законы о ней просто не работали. А сейчас выяснилось, что 328-я статья УК за уклонение от призыва касается только лиц, которые призываются впервые на срочную службу, — пояснил Валеев. — Это неправильно в принципе. Отношения государства и гражданина должны быть одинаковыми для всех, независимо от того, впервые человек призывается или нет. Поэтому мы просто устраняем пробел в законодательстве.
Сейчас уголовная ответственность за отказ от участия в мобилизации не предусмотрена — есть только наказание за уклонение от срочной и альтернативной службы. Кроме того, есть административная ответственность за неявку по повестке.
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