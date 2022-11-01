В Госдуму собираются внести законопроект об уголовном наказании для уклонистов от мобилизации

Один из авторов законопроекта, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, пояснил, что документ не привязан к завершившейся частичной мобилизации.

— У нас в стране не было мобилизации с 1941 года. Поэтому многие законы о ней просто не работали. А сейчас выяснилось, что 328-я статья УК за уклонение от призыва касается только лиц, которые призываются впервые на срочную службу, — пояснил Валеев. — Это неправильно в принципе. Отношения государства и гражданина должны быть одинаковыми для всех, независимо от того, впервые человек призывается или нет. Поэтому мы просто устраняем пробел в законодательстве.

