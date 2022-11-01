Что нас ждет в ноябре: военкомат начнет рассылать повестки срочникам, а пенсионерам вновь повысят пенсии (но не всем)

Проверка права мобилизованных на кредитные каникулы

Порядок подтверждения прав мобилизованных и участников спецоперации на кредитные каникулы с 23 ноября 2022 года упростится. Банки смогут запрашивать эту информацию у ФНС, которая, в свою очередь, будет получать данные от Минобороны.

Закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников спецоперации был подписан в начале октября. Тогда же были подписаны законы по освобождению мобилизованных граждан и членов их семей от уплаты пеней за ЖКУ, а также о трудовых гарантиях мобилизованным.