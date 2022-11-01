Что нас ждет в ноябре: военкомат начнет рассылать повестки срочникам, а пенсионерам вновь повысят пенсии (но не всем)
6 изменений, по которым начинаем жить уже сейчас (и небольшой бонус в конце)
В ноябре после задержки начался осенний призыв, у банков появилась возможность быстро проверить право мобилизованных на кредитные каникулы, а пенсионеры могут рассчитывать на повышение пенсий (но это не для всех). Обо всём этом — и не только — рассказываем в нашем традиционном обзоре нововведений месяца.
Начало осеннего призыва
Осенний призыв в России традиционно начинается с 1 октября, но в этом году стартовал на месяц позже. Из-за частичной мобилизации военкоматы сильно загрузились работой. В такой обстановке призывники послужили бы дополнительной нагрузкой. Поэтому Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым начало осеннего призыва перенесли на 1 ноября.
Несмотря на то, что призыв в этом году начнется на месяц позже — 1 ноября, продлится он, как обычно, до 31 декабря. С 1 ноября призывные комиссии начнут присылать повестки, призывников будут направлять на медобследование. К концу года сформируют списки срочников, призывников начнут отправлять по воинским частям. Срок в этот призыв тоже прежний — 12 месяцев. Согласно указу президента, в этом году наберут 120 тысяч человек.
Проверка права мобилизованных на кредитные каникулы
Порядок подтверждения прав мобилизованных и участников спецоперации на кредитные каникулы с 23 ноября 2022 года упростится. Банки смогут запрашивать эту информацию у ФНС, которая, в свою очередь, будет получать данные от Минобороны.
Закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников спецоперации был подписан в начале октября. Тогда же были подписаны законы по освобождению мобилизованных граждан и членов их семей от уплаты пеней за ЖКУ, а также о трудовых гарантиях мобилизованным.
Мы подробно рассказывали о том, какие кредиты можно будет отсрочить, сколько продлятся каникулы и что будет с займом в случае гибели военнослужащего.
Повышение пенсий
Пенсии традиционно повышают раз в год, но в этот раз для некоторых повышений было два (в июне внепланово проиндексировали прожиточный минимум). В ноябре 2022 года некоторые пенсионеры тоже смогут рассчитывать на прибавку, и это:
- работающие пенсионеры, оформившие в октябре самозанятость;
- работавшие пенсионеры, уволившиеся в октябре;
- пенсионеры, которым исполнилось 80 лет;
- пенсионеры, которые подали заявления на доплаты за иждивенцев;
- пенсионеры — бывшие работники угольной промышленности и гражданской авиации (перерасчет, доплата может как вырасти, так и снизиться).
Если не попали в число тех, кому полагается прибавка к пенсии в ноябре, но увеличить выплаты всё же хочется — почитайте материал о том, как это можно сделать, и проверьте, все ли положенные государством деньги вы получаете.
На карты «Мир» начнут перечислять региональные выплаты
С 1 ноября из бюджета на карты «Мир» начнут перечислять 27 региональных социальных выплат. Среди них, например:
- ежемесячная социальная стипендия;
- компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%;
- ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребёнка;
- субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- другие выплаты.
Теперь эти соцвыплаты будут перечисляться только по номеру карты, а не по реквизитам: деньги будут приходить быстрее, исчезнут путаницы при зачислении, а сами выплаты будут лучше защищены от ошибочных взысканий. Ранее мы рассказывали о том, какие выплаты теперь будут приходить только на карты национальной платежной системы.
Эксперимент по открытому ПО
По постановлению правительства РФ начнется эксперимент по предоставлению права на использование открытого программного обеспечения, что позволит развить эту сферу. Участие будет добровольным, заявку на него можно подать до 1 апреля 2023 года. В эксперименте также участвуют Минцифры, МВД, Росреестр и Российский фонд развития информационных технологий.
Под понятием «открытого программного обеспечения» понимается ПО, которое распространяется на условиях открытой лицензии — она не должна налагать ограничений на использование (включая распространение и продажу), а также должна быть безвозмездной. Программа продлится до 30 апреля 2024 года.
Штрафы за немаркированную рекламу
С 1 ноября за невыполнение новых требований закона «О рекламе» начнут наказывать штрафами. Нововведения вступили в силу с 1 сентября, но тогда действовал переходный период, во время которого нарушителей не штрафовали. Штрафы с 1 ноября будут такими:
- физические лица — 2–2,5 тысячи рублей за каждое нарушение;
- юридические лица — 100–500 тысяч рублей.
В новых требованиях говорится, что рекламодатели: компании, ИП, самозанятые фрилансеры — обязаны передавать оператору рекламных данных (ОРД) данные о себе и о рекламных кампаниях. Помимо этого, вся реклама в интернете должна быть промаркирована специальной отметкой «реклама» и содержать указания на рекламодателя.
Бонус: как отдыхаем в ноябре
В ноябре у нас будет один повод отдохнуть немного дольше обычного — День народного единства. Его отмечают 4 ноября, это государственный праздник, а следовательно — выходной день. В этом году праздник выпадает на пятницу, соответственно, никаких переносов рабочего дня не будет. Просто в первую неделю месяца будет не два, а сразу три выходных.
Хотя предпраздничный день 3 ноября по Трудовому кодексу и считается сокращенным (он короче остальных на один час), всех подряд компаний это правило не касается. К примеру, оно не распространяется на непрерывно действующие организации, медицинские учреждения, СМИ, общественный транспорт и другие предприятия со своей спецификой.