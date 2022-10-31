«Новосибирскавтодор» поможет семье мальчика, которого переехал депутат, — заявление компании
Депутат Сергей Мамонтов, сбивший ребенка, руководит одним из филиалов предприятия
Компания «Новосибирскавтодор» поможет семье ребенка, сбитого депутатом Сергеем Мамонтовым, который руководит одним из ее филиалов. Сам Мамонтов находится в административном отпуске до конца ноября. Это следует из ответа предприятия на запрос НГС.
— АО «Новосибирскавтодор» известно о происшествии. Участником данного происшествия стал директор филиала АО «Новосибирскавтодор» «Татарское ДРСУ» Мамонтов Сергей Иванович. <…> Руководство компании связалось с родителями пострадавшего ребенка, ему будет оказана всесторонняя необходимая помощь, — отметили в компании.
Сергей Мамонтов 30 октября сбил
Виновник аварии — депутат Совета депутатов Татарского района от «Единой России». Партия уже сделала заявление, что исключит его «с позором».
Сейчас мальчик находится в тяжелом состоянии в реанимации. Депутат — под административным арестом, в его отношении также возбуждено уголовное дело.
Всё, что известно об этой истории, прогремевшей на всю страну, мы собрали в отдельной статье.