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Депутат переехал ребенка

«Новосибирскавтодор» поможет семье мальчика, которого переехал депутат, — заявление компании

Депутат Сергей Мамонтов, сбивший ребенка, руководит одним из филиалов предприятия

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67-летний Сергей Мамонтов — депутат Татарского района, а также руководитель одного из филиалов «Новосибирскавтодор»

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Компания «Новосибирскавтодор» поможет семье ребенка, сбитого депутатом Сергеем Мамонтовым, который руководит одним из ее филиалов. Сам Мамонтов находится в административном отпуске до конца ноября. Это следует из ответа предприятия на запрос НГС.

— АО «Новосибирскавтодор» известно о происшествии. Участником данного происшествия стал директор филиала АО «Новосибирскавтодор» «Татарское ДРСУ» Мамонтов Сергей Иванович. <…> Руководство компании связалось с родителями пострадавшего ребенка, ему будет оказана всесторонняя необходимая помощь, — отметили в компании.

Сейчас Сергей Мамонтов под административным арестом

Сейчас Сергей Мамонтов под административным арестом

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Сергей Мамонтов 30 октября сбил 6-летнего мальчика в Татарске. Инцидент был снят на камеру видеонаблюдения — на записи видно, как мужчина выходит из машины, пытается поднять ребенка, а затем уезжает, бросив его на дороге.

Виновник аварии — депутат Совета депутатов Татарского района от «Единой России». Партия уже сделала заявление, что исключит его «с позором».

Сейчас мальчик находится в тяжелом состоянии в реанимации. Депутат — под административным арестом, в его отношении также возбуждено уголовное дело.

Всё, что известно об этой истории, прогремевшей на всю страну, мы собрали в отдельной статье.

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