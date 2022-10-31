«Из личной охраны Чингисхана». Кто такие хамниганы и как они спасают родной язык

Тарбальджей — маленькое село, здесь живут около 362 жителей, из них 46 школьников. Жизнь в селе дорогая, потому что находится оно уж очень далеко — продукты от этого взлетают в цене. В основном спасаются только тем, что держат хозяйство — коров, коз, кур. Сетуют, что никто больше не разводит баранов.



Работать в селе негде — здесь есть только администрация, библиотека, магазин и школа. Половина жителей села — русские, вторая половина — хамниганы. Но есть и те, кто считает себя бурятами, а не хамниганами. Это отдельная проблема в сохранении языка — отрицание своей культуры и идентичности.