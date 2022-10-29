Сделали вид, что продлили отдых. Как живут россияне, которые остались в Абхазии после объявления частичной мобилизации

— Мы раньше всегда зимовали в Таиланде, в этом году решили, что будем в Абхазии. Без жен и детей, конечно, тоскливо. Но жить можно, люди здесь хорошие, открытые. Никому особо дела до нас нет. Еще наши земляки в Пицунде зимуют, в гости друг к другу ездим. Пока нам всё нравится, очень хороший климат, красота вокруг, спокойствие, море, — рассказал корреспонденту SOCHI1.RU Виктор Круглов. Он говорит, что проблем с интернетом в Абхазии нет, везде есть Wi-Fi, это почти всё, что нужно для его заработка. Правда, бывают перебои с электроэнергией, но не критично. Медицинская помощь пока никому не понадобилась, но в местных поликлиниках принимают по российскому полису. Опять же всегда можно перейти границу и обратиться в адлерские клиники. Уже несколько раз переходили. Продукты в Абхазии не дороже, чем в России, и вкусные. Молодые люди пристрастились к абхазской кухне, все апацхи в округе посетили. Еда сытная и недорогая. Говорят, что питаться в столовых и кафе дешевле, чем самим готовить.