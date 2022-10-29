Уезжают политики, артисты и блогеры. Кто из российских знаменитостей получил зарубежное гражданство
Наибольшей популярностью у звезд пользуется израильский паспорт
С начала марта
Уезжают из России и знаменитости — политики, артисты, музыканты, писатели, блогеры и другие. MSK1.RU помотрел, кто из них куда перебрался.
Алла Пугачева и Максим Галкин*
Алла Пугачева опубликовала в Instagram (деятельность запрещена в РФ) пост, в котором намекнула, что находится в Израиле. Слухи про израильское гражданство Примадонны ходили давно. В конце сентября украинское издание Telegraf опубликовало фото якобы полученного Пугачевой в марте израильского паспорта.
Считается, что она и Максим Галкин*, а также их дети могли получить гражданство по ускоренной схеме репатриации, так как у Галкина* имеются израильские корни. Подлинность информации о получении гражданства Примадонной подтвердить не получилось. Менеджер артистки сообщила, что «никаких комментариев ни по какому поводу не дает».
Помимо этого, в 2017 году издание «Комсомольская правда» с ссылкой на адвоката Семена Погосяна сообщало, о получении Пугачевой и Галкиным* гражданства Кипра. Но сам Максим Галкин* опроверг получение гражданства. Стоит отметить, что Кипр не запрещает получение двойного гражданства, а данные о получения гражданства являются закрытыми.
Моргенштерн
Покинувший Россию рэпер Алишер Моргенштерн*, которого еще в апреле заметили в миграционном центре Израиля в Тель-Авиве. Фото Моргенштерна* выложили в телеграм-канале «Голос Израиля».
— Также в Израиле были замечены российский политик и предприниматель Сергей Капков, Ксения Собчак, Александр Невзоров*, Алла Пугачева, Максим Галкин*, Семен Слепаков, Джиган и Андрей Макаревич*, — пишет «Голос Израиля».
Ксения Собчак
Ксения Собчак и ее сын от Максима Виторгана — Платон — также получили израильское гражданство, сообщала израильская газета Haaretz. У Максима Виторгана есть израильские корни.
В сентябре «Известия» опубликовали видео, как Ксения Собчак приезжала в посольство Израиля на Большой Ордынке вместе с Максимом Виторганом и сыном. По данным издания, в то же время диппредставительство посетили нынешний муж Собчак режиссер Константин Богомолов и его бывшая жена, актриса Дарья Мороз.
Михаил Прохоров
Миллиардер Михаил Прохоров, по сообщениям издания Starhit, также получил гражданство. В связи с тем, что имеет еврейские корни по линии матери. Его бабушкой была Анна Исааковна Белкина — ученица видного микробиолога Льва Зильбера.
Артур Бетербиев
Боксер Артур Бетербиев заявил в интервью РИА «Спорт», что получил гражданство Канады. При этом стоит отметить, что в Канаде он проживает уже 15 лет. Несмотря на это, он считает себя российским боксером. А гражданство Канады его вынудили получить обстоятельства, связанные с работой. Также в этом решении его поддержало и руководство Чеченской республики. Глава Чеченской республики долгие годы поддерживает Артура и звонит после поединков. Ему даже было присвоено звание почетного гражданина Грозного.
Борис Акунин
Писатель Борис Акунин, судя по документам из корпоративного реестра Великобритании, получил гражданство Великобритании. Он уехал туда в 2014 году после того, как его вызвали в СК РФ по делу о соратниках Алексея Навального.
Виталик Бутерин
Программист и сооснователь проекта Ethereum Виталик Бутерин русско-канадского происхождения получил гражданство Черногории. О чем в своих соцсетях написал министр финансов и социального обеспечения Милойко Спайич.
Анастасия Назаренко
Российская гимнастка Анастасия Назаренко получила гражданство США, о чем сама объявила в соцсетях. Ранее она завоевала золотую медаль на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне на соревнованиях по художественной гимнастике в групповом многоборье в составе сборной России. Также она в составе российской сборной становилась трехкратной чемпионкой Европы и мира.
* Внесен Минюстом в список иноагентов.