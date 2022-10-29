Уезжают политики, артисты и блогеры. Кто из российских знаменитостей получил зарубежное гражданство





Артур Бетербиев

Боксер Артур Бетербиев заявил в интервью РИА «Спорт», что получил гражданство Канады. При этом стоит отметить, что в Канаде он проживает уже 15 лет. Несмотря на это, он считает себя российским боксером. А гражданство Канады его вынудили получить обстоятельства, связанные с работой. Также в этом решении его поддержало и руководство Чеченской республики. Глава Чеченской республики долгие годы поддерживает Артура и звонит после поединков. Ему даже было присвоено звание почетного гражданина Грозного.

