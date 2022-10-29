Электричка для богатых. Смотрите, что внутри у роскошного бизнес-вагона, которому больше 120 лет (на таком ездил Сталин)
На таких вагонах передвигались высокие руководители со своей свитой
НГС часто рассказывает о старинных, раритетных или просто необычных образцах автомобильной техники. А сегодня у нас техника железнодорожная, а конкретно — персональный роскошный вагон-салон, выпущенный в 1898 году. На таких вагонах передвигались высокие руководители со своей свитой, а позднее на таком же вагоне ездил и сам Сталин. Подробнее об уникальной технике — в материале Дмитрия Косенко.
Итак, этому вагону больше 120 лет (предоставлен Западно-Сибирской железной дорогой), а ездили вагоны такого типа по нашей стране вплоть до 80-х годов. Это вагон-салон (служебный бронированный вагон) системы «Полонсо» — персональный роскошный кабинет на колесах для больших боссов.
До революции на них ездили, например, начальники железных дорог, потом ими пользовались партийные руководители. Сталин использовал подобный вагон в период ВОВ — на нем он ездил на Ялтинскую и Тегеранскую конференции.
Наш экземпляр изготовлен на Александровском заводе в Петербурге, в свое время он стал первым вагоном, где электричество вырабатывалось динамо-машиной с приводом от оси колесной пары. Кстати, здесь 6 колесных пар и вагон называется 6-осным.
Главное место в 24-метровом вагоне — это зал совещаний. Здесь мы видим стол со стульями, а так же кресла и диван.
Интерьер декорирован тканью и различными сортами натурального дерева. Обратите внимание, как благородно смотрится темное дерево и как хорошо оно сохранилось.
На часах маркировка С.С.Ж.Д. — была такая Средне-Сибирская железная дорога, участок от Новониколаевска до Иркутска.
Декор потолка и элементы освещения. Все смотрится практически как новое.
Мы видим окна в торце зала совещаний, то есть в торце вагона. Обычно такой вагон ставился в хвосте состава, а панорамные окна позволяли обозревать окружающую местность, какие-то объекты.
А это — купе-кабинет главного пассажира. Рабочий стол, кресло, рядом диван, чтобы немного передохнуть.
Есть и отдельная кровать для полноценного сна. Рядом дверь в санузел.
Персональный санузел отделан деревом, здесь есть даже душ.
Это купе попроще, для помощников, подчиненных, которые сопровождают своего босса в дороге. Тут уже без излишеств, но просторно.
Далее идут купе для обслуживающего персонала. Здесь есть индивидуальные фонари освещения и синий фонарь «ночного режима».
В купе проводника есть окошко на кухню, через которое передавались блюда для главного пассажира и его свиты. Кухня изолирована от основного пространства вагона.
Ну а это тамбур с обильной отделкой деревом. Удивительно, как все это сохранилось в хорошем виде за более чем век.
Вот такой он, «бизнесджет» на колесах вековой давности. А мы в ближайшее время расскажем о других интересных образцах железнодорожной техники, не переключайтесь!
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