Электричка для богатых. Смотрите, что внутри у роскошного бизнес-вагона, которому больше 120 лет (на таком ездил Сталин)

Вот такой он, «бизнесджет» на колесах вековой давности. А мы в ближайшее время расскажем о других интересных образцах железнодорожной техники, не переключайтесь!

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