«Даже с одним глазом сможет помогать в тылу»: с каким зрением не возьмут в армию — объясняют врачи
Важен ли минус и какие заболевания относятся к категории Д
Читатели часто задают нам вопрос, с каким зрением не берут в армию и не мобилизуют. В частности новосибирцев волнует, важен ли минус, какая отсрочка возможна из-за лазерной операции и какие заболевания относятся к категории Д. Подробности — в материале НГС.
Как меняются правила
Офтальмолог-хирург глазной клиники доктора Шиловой Татьяна Шилова отмечает, что критерии призыва отличаются в мирное время и сейчас, когда объявлена частичная мобилизация, введено военное положение:
— Тот, кто был ограниченно годен, сейчас может призваться. Один из докторов нашей клиники работает в призывной комиссии и рассказывает, что критерии и подходы к определению категорий сейчас часто пересматриваются. Даже за последние несколько недель, в том числе к категории Д.
По ее словам, по категории Г (отсрочка) сократились сроки.
— Например, если для восстановления после лазерной коагуляции раньше давалось 6 месяцев, то сейчас 1 месяц. После лазерной коррекции с помощью специальных исследований можно подтвердить, была ли у человека близорукость высокой степени, какой был минус, — замечает Татьяна Шилова.
Основатель сети офтальмологических центров «Омикрон» Александр Падар говорит, что специалисты их сети не принимают участия в призывных комиссиях, но в курсе общих сведений, которые касаются срочной службы. Но как это в современной обстановке происходит, у них нет данных.
Александр Падар замечает, что после лазерной коррекции зрения часто дается категория А, но восстановительный период был 6 месяцев. И такой срок, по его словам, был выбран неспроста:
— Восстановительный период может быть до 6 месяцев, но тут всё индивидуально. Нашим пациентам мы полностью снимаем все ограничения только после 6 месяцев, такие как занятие контактным спортом, плаванием и прочее, ведь попадание инородного тела в не до конца зажившие глаза может повлечь осложнения.
Какие ещё бывают заболевания
Врач-офтальмолог высшей категории Офтальмологической клиники «DOK.Клиника Пузыревского» Екатерина Дружинина акцентирует внимание, что негодных к мобилизации по зрению очень мало:
— Если речь о мобилизации, то во второй очереди под мобилизацию подпадают и граждане с категорией В, те, кто ограниченно годен к военной службе. А этот значит, что люди с миопией (близорукостью) со зрением до минус 8, дальнозоркостью до 12 диоптрий, с астигматией степенью до 6 диоптрий и со снижением остроты зрения ниже 0.09 без коррекции на 1 глаз, и те, кто двумя видит меньше 0.2, и с отслойками сетчатки пойдут служить. Для получения категории Д нужно вообще практически ничего не видеть.
Татьяна Шилова подчеркивает, что в расписании болезней для каждого отдела глаза всё очень подробно расписано: в каком случае какая категория. Но, конечно, всё индивидуально и решение принимает комиссия.
— Например, если у человека глаукома, то могут быть разные категории: для Д должна быть прям 3–4-я стадия на обоих глазах. То есть даже человек с отсутствующим одним глазом не является категорией Д. Он, естественно, не сможет участвовать где-то на передовой, но сможет помогать в тылу. Поэтому категория Б — ограниченно годен — сейчас это тоже призыв, — говорит Татьяна Шилова.
Она отмечает, что если у комиссии возникает спорная ситуация, то они могут отправить человека на дополнительные обследования. Врачебная комиссия в госпитале тогда проводит более детальный осмотр. Так могут сделать в случаях, когда призывники не согласны с полученной категорией.
По словам Татьяны Шиловой, раньше могли не брать в армию с минусом более 6 диоптрий, но сейчас минус не имеет особого значения.
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— Сейчас для категории Д, помимо минуса, должны быть еще какие-то проблемы с органом зрения: дистрофия сетчатки, сопровождающаяся отслойкой, изменения в хрусталике и так далее. Заболевания, которые относятся к категории Д, — это например, такие тяжелые, как отслоение сетчатки, наличие искусственного хрусталика (артифакия), — подытоживает Татьяна Шилова.
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