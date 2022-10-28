«Даже с одним глазом сможет помогать в тылу»: с каким зрением не возьмут в армию — объясняют врачи

Читатели часто задают нам вопрос, с каким зрением не берут в армию и не мобилизуют. В частности новосибирцев волнует, важен ли минус, какая отсрочка возможна из-за лазерной операции и какие заболевания относятся к категории Д. Подробности — в материале НГС.



Как меняются правила

Офтальмолог-хирург глазной клиники доктора Шиловой Татьяна Шилова отмечает, что критерии призыва отличаются в мирное время и сейчас, когда объявлена частичная мобилизация, введено военное положение:

