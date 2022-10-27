Как две Натальи помогают жителям забытого села, где нет магазинов, медпункта и транспорта
Соцработники привозят им продукты и лекарства из соседнего села. Иногда им приходится добираться пешком
В селе Писарево Нижегородской области нет ни магазинов, ни медпункта, ни транспорта. А живет здесь меньше 50 человек. В основном это пожилые люди, которым нужны лекарства и забота.
Добраться сюда из города или соседних сёл можно только пешком или на машине. И у этого поселка есть свои супергерои. Две простые женщины, две Натальи, которые в любую погоду добираются к пожилым людям из соседнего села, чтобы помочь. Если у кого-то из жителей Писарево поднимается давление, они сначала звонят Натальям, а уже потом в скорую — так спокойнее.
— Они молодцы. А без них я бы не справилась одна, конечно. Вся надежда только на них, — говорит подопечная социальных работников Галина Безбородова.
Натальи помогают своим подопечным не только с делами по дому. Они слушают и поддерживают их, разговаривают о внуках и правнуках, обсуждают, что случилось в новой серии «Верни мою любовь».
— Бабушки рассказывают нам, как раньше жили. Всю свою историю, всю молодость. Вот у меня одна бабушка есть, ей 85 лет будет в ноябре. Я ее люблю слушать. Она вот рассказывает, рассказывает, другой раз наплачешься с ней, — делится соцработник Наталья Солодова.
Как живут люди в этом забытом селе и как еще им помогают две Натальи — смотрите в трогательном видеосюжете наших коллег из NN.RU, который опубликован чуть выше.