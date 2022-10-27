Как две Натальи помогают жителям забытого села, где нет магазинов, медпункта и транспорта

В селе Писарево Нижегородской области нет ни магазинов, ни медпункта, ни транспорта. А живет здесь меньше 50 человек. В основном это пожилые люди, которым нужны лекарства и забота.

Добраться сюда из города или соседних сёл можно только пешком или на машине. И у этого поселка есть свои супергерои. Две простые женщины, две Натальи, которые в любую погоду добираются к пожилым людям из соседнего села, чтобы помочь. Если у кого-то из жителей Писарево поднимается давление, они сначала звонят Натальям, а уже потом в скорую — так спокойнее.