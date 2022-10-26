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Спецоперация на Украине

Беженка из Мариуполя рассказала об ужасах спецоперации. В 50 лет она потеряла всё

Перед отъездом из Донбасса Людмила Тимощенко похоронила родную сестру прямо во дворе дома

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Украинка Людмила Тимощенко двадцать лет прожила в Мариуполе. Она регулярно ездила на работу в Польшу, а отдыхать возвращалась к Азовскому морю в родной город. Беженка вспоминает: в течение предыдущих восьми лет изредка, конечно, были обстрелы, но 24 февраля жизнь в Мариуполе превратилась в ад на земле. За город шли ожесточенные бои, в которых главными жертвами стали обычные мариупольцы.

— Когда всё это началось, 24 февраля, нам говорили: «Потерпите 2–3 дня. Все пройдут, и будет всё хорошо». Ну то есть освободят. И мы надеялись, что будет всё так. Еще говорили: «Особенно продуктами не запасайтесь, максимум две недели всё это будет». Но когда 2 марта начали именно наш Приморский портовый район бомбить, тогда мы поняли, что всё это надолго, — вспоминает Людмила.

Как сейчас выглядит Мариуполь? И что пришлось потерять Людмиле? Смотрите в нашем видеосюжете, который опубликован чуть выше.

Перед Людмилой Тимощенко встала дилемма, куда ехать: в Россию, где с 2014 года живут ее мать и сын, или в Польшу, где у нее были стабильная хорошо оплачиваемая работа на заводе и вид на жительство. Она сделала выбор в пользу семьи. И сейчас, в 50 лет, начинает жизнь с нуля. Чем она занимается и где сейчас живет — полную историю Людмилы мы опубликуем на днях.

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