Беженка из Мариуполя рассказала об ужасах спецоперации.
В 50 лет она потеряла всё
Перед отъездом из Донбасса Людмила Тимощенко похоронила родную сестру прямо во дворе дома
Украинка Людмила Тимощенко двадцать лет прожила в Мариуполе. Она регулярно ездила на работу в Польшу, а отдыхать возвращалась к Азовскому морю в родной город. Беженка вспоминает: в течение предыдущих восьми лет изредка, конечно, были обстрелы, но
— Когда всё это началось, 24 февраля, нам говорили: «Потерпите
Как сейчас выглядит Мариуполь? И что пришлось потерять Людмиле? Смотрите в нашем видеосюжете, который опубликован чуть выше.
Перед Людмилой Тимощенко встала дилемма, куда ехать: в Россию, где с 2014 года живут ее мать и сын, или в Польшу, где у нее были стабильная хорошо оплачиваемая работа на заводе и вид на жительство. Она сделала выбор в пользу семьи. И сейчас, в 50 лет, начинает жизнь с нуля. Чем она занимается и где сейчас живет — полную историю Людмилы мы опубликуем на днях.