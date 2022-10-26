Беженка из Мариуполя рассказала об ужасах спецоперации. В 50 лет она потеряла всё

— Когда всё это началось, 24 февраля, нам говорили: «Потерпите 2–3 дня. Все пройдут, и будет всё хорошо». Ну то есть освободят. И мы надеялись, что будет всё так. Еще говорили: «Особенно продуктами не запасайтесь, максимум две недели всё это будет». Но когда 2 марта начали именно наш Приморский портовый район бомбить, тогда мы поняли, что всё это надолго, — вспоминает Людмила.