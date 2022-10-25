«Сейчас самое время начинать свой бизнес»: многодетная мама рассказала, как прогорела, а потом твердо встала на ноги
Евгения Гусакова шила игрушки, делала букеты из конфет и наконец открыла магазин одежды
38-летняя Евгения Гусакова из Ярославля большую часть своей жизни работала в найме. Но 8 лет назад решила попробовать работать на себя. Как раз в то время случился кризис: после присоединения Крыма к России скакнули доллар и евро, и Евгения потеряла деньги. Но это ее не остановило. Сейчас она с успехом продвигает свой бренд одежды, несмотря на то что в стране снова далеко не легкие времена. Евгения рассказала, как она пришла к успеху, почему не опустила руки и сколько нужно потратить, чтобы открыть свой бизнес.
Потеряла деньги из-за скачка валюты
В 2014 году Евгения открыла свое дело — небольшую фирму, которая занималась продажей резинотехнических изделий. Всю продукцию Евгения закупала за границей. Первые договоры были успешными.
— А потом я заключила договор, допустим, на миллион. Мне внесли
За 2 дня заработала больше 100 тысяч
После неудачи Евгения решила попробовать фриланс. Она с детства шила, но всегда для себя. Первый ее небольшой бизнес — продажа кукол, которые она делала сама. Но здесь заработок был небольшим.
— А потом я увидела в интернете фруктовые букеты. Тогда в Ярославле их вообще не было, только одна девочка занималась ими. И я решила попробовать. Помню, когда еще возила эти букеты на транспорте, люди оборачивались и пальцами показывали. И тогда народ пошел валом. Я сутками работала. Делала в день по
В то время небольшой фруктовый букет у Евгении стоил 600 рублей. Огромный букет из клубники в шоколаде и цветов — 10 тысяч рублей.
Фруктовыми букетами Евгения занималась до 2020 года. Конкуренция постепенно нарастала, а сами букеты выходили из моды. Потом случилась пандемия коронавируса, и заказов практически не было. Многие болели, остальные боялись заразиться — всем было не до букетов.
— И я решила сменить сферу деятельности. К тому времени я родила младших детей, и у меня встал вопрос: во что их одевать? Мне не нравились вещи, которые у нас продавались. Везде были какие-то бантики, рюшечки, а я это всё терпеть не могу. Люблю базовые вещи. Они были и тогда, но стоили бешеных денег. Помню, захотела купить детям обычный комбинезон из футера (ткань на основе хлопка, которая на изнаночной стороне имеет мягкий ворс, а с лицевой стороны — гладкую структуру. — Прим. ред.). Нашла такие в интернете, они стоили 7 тысяч рублей. Я подумала: «Да я и сама могу такие сшить». Купила ткань и сшила. Меня все знакомые стали спрашивать: «А где купила? А нам сошьешь?» Так у меня появилась бизнес-идея — и поехало, — вспоминает Евгения.
Сначала она шила вещи для друзей и знакомых. А потом решила открыть свое дело. Первые деньги на открытие бизнеса Евгения получила по соцконтракту.
— По соцконтракту мне дали 250 тысяч. Я купила ткани, оборудование, сняла помещение. Стала шить и развивать свой бренд в соцсетях, — рассказывает Евгения.
В общей сложности на данный момент на развитие своего бизнеса Евгения потратила почти миллион рублей.
Что произошло после 24 февраля
Первое время всё было хорошо, заказы шли, на страницах в соцсетях становилось больше подписчиков. Но 24 февраля 2022 года, после начала спецоперации, Евгения вновь столкнулась с трудностями в бизнесе.
— Люди словили шок, и начался спад. Это каждый раз очень хорошо видно. Из-за того, что Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ, компания «Мета» признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) запретили, стало меньше заказов из интернета, люди перестали подписываться. И народ ушел. Поэтому лето было провальным. Затем вроде снова начались заказы, потом новый шок — мобилизация. Снова затишье на две недели. Сейчас, наверное, люди уже привыкли, поэтому заказы снова пошли. И их много, — рассказывает Евгения.
Сколько стоит
Евгения шьет трикотаж — костюмы, легинсы, футболки, майки. Шьет и на мужчин, и на женщин, и на детей. Популярный сейчас костюм в стиле оверсайз из футера у Евгении стоит пять тысяч рублей.
— Это не дорого и не дешево. Вообще, здесь люди платят за качество. Мы выбираем все ткани сами, они турецкие. У нас
Несмотря на то что Евгения давно работает сама на себя, зарабатывать по-настоящему она начала только недавно.
— Наверное, раньше я не умела считать деньги. Даже те же костюмы совсем недавно у меня стоили 2,5 тысячи рублей. Плюс я шила кому-то костюм, а на следующий день человек ко мне приходил и просил где-то подшить, и я делала это бесплатно. Не ценила свое время и свою работу. До недавнего времени я делала всё сама: и шила, и развивала соцсети, и по сути ничего не успевала. Сейчас у меня есть команда: еще одна швея, девочка, которая отвечает за соцсети, и девочка, которая занимается продвижением моего бренда, которая договаривается с организаторами различных мероприятий, чтобы я принимала там участие, — рассказывает Евгения.
«На работе отдыхаю больше, чем дома»
Евгения — многодетная мама. У нее трое детей. Младшим сейчас 3 и 4 года. Когда она начала развивать бизнес, то дети всюду были с ней. Бабушки с маленькими детьми не помогали, а муж Евгении — военный-ракетчик. Так что обязанности по воспитанию детей она взяла на себя. Было тяжело. Но бизнес-мама научилась распределять время не в ущерб семье.
— Мужа дома нет почти никогда. Конечно, всякое бывало. Иногда я и не спала сутками. И с двумя детьми подмышками костюмы строчила. Когда дети болели, я приезжала на работу ненадолго, потом ехала домой, лекарства давала, сбивала температуру, потом мчалась обратно. Сейчас мне помогает старшая дочь, ей 16 лет, — рассказывает Евгения.
Многие думают, что если у человека свое дело, то он может устраивать себе выходные когда вздумается и почти не работать. Но это не так. У Евгении стало намного меньше времени на себя. И если она и устраивает себе выходной, то только потому, что ей нужно заниматься какими-то другими делами.
— Я не помню, чтобы я просто лежала на диване перед телевизором. Но я сейчас очень счастлива. Ведь чем больше я работаю, тем я счастливее. Если я просто сижу дома с детьми, мне кажется, что жизнь проходит мимо. Конечно, я отдыхаю. Последний отпуск у меня был в прошлом году, мы с детьми ездили на море. В этом не поехали только потому, что было страшно куда-то ехать. А вообще на работе я отдыхаю больше, чем дома. Вы не представляете, как сложно с двумя погодками. Когда одеваю их с утра в садик, в 8 утра, еще не выходя из дома, я уже устала, — смеется Евгения.
Как относится муж-военный
Кстати, муж Евгении сначала скептически относился к ее работе.
— Сначала думал, что я просто играюсь. Ну тысячу-две получила, уже хорошо. А потом увидел, когда я после 8 Марта от продажи букетов деньги пересчитала, понял, что это серьезно. Он меня поддерживает, конечно, — рассказывает Евгения.
Несмотря на все кризисы, которые сопровождали Евгению на протяжении ее работы, ей ни разу не хотелось бросить свое дело. Особенно сейчас. И она считает, что сейчас самое время для тех, кто хочет начать свой бизнес.
— Бояться не нужно. Два раза мы не умрем. Нужно жить здесь и сейчас. Разве лучше поддаться всеобщей панике, закрыться и целыми днями смотреть новости? Если есть идея, желание, силы, то нужно начинать. Тем более сейчас столько компаний и вещей ушло с российского рынка, — считает Евгения.