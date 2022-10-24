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Самолет упал на дом в Иркутске

Оба летчика потеряли сознание? Как и почему рухнул военный самолет — хроника трагедии в Иркутске

Рассказываем в видеосюжете всё, что известно про авиакатастрофу

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Трагедия в Иркутске, где военный самолет Су-30СМ рухнул на жилой дом, обрастает новыми подробностями — следователи рассматривают две основные версии катастрофы (отказ авиационной техники и ошибка пилотирования). Предполагается, что два летчика потеряли сознание прямо в полете. Оба погибли.

Из-за чего опытные пилоты могли потерять сознание? И что про них известно? Подробнее смотрите в нашем коротком видеосюжете, который опубликован чуть выше.

Упавший самолет был собран на Иркутском авиационном заводе. На предприятии пока отказываются от каких-либо комментариев. Известно, что «Сушка» проходила испытательный полет перед приемкой и последующей сдачей заказчику.

Портал MSK1.RU поговорил с генерал-майором в отставке, который занимается расследованием сразу двух трагедий — авиакатастрофы в Ейске, где военный самолет упал на 9-этажку, и происшествием в Иркутске. Он рассказал, почему могли упасть эти самолеты.

Большой репортаж с места происшествия в Иркутске читайте тут.

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АвиакатастрофаУпал самолет
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