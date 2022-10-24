Оба летчика потеряли сознание? Как и почему рухнул военный самолет — хроника трагедии в Иркутске
Рассказываем в видеосюжете всё, что известно про авиакатастрофу
Трагедия в Иркутске, где военный самолет Су-30СМ рухнул на жилой дом, обрастает новыми подробностями — следователи рассматривают две основные версии катастрофы (отказ авиационной техники и ошибка пилотирования). Предполагается, что два летчика потеряли сознание прямо в полете. Оба погибли.
Из-за чего опытные пилоты могли потерять сознание? И что про них известно? Подробнее смотрите в нашем коротком видеосюжете, который опубликован чуть выше.
Упавший самолет был собран на Иркутском авиационном заводе. На предприятии пока отказываются от каких-либо комментариев. Известно, что «Сушка» проходила испытательный полет перед приемкой и последующей сдачей заказчику.
Портал MSK1.RU поговорил с генерал-майором в отставке, который занимается расследованием сразу двух трагедий — авиакатастрофы в Ейске, где военный самолет упал на
Большой репортаж с места происшествия в Иркутске читайте тут.