Кадры с места авиакатастрофы в Иркутске. Дом выгорел полностью, вдоль дороги валяются обломки самолета
Как упал Су-30 и что рассказывают очевидцы — смотрите в нашем видеосюжете
Вечером 23 октября военный самолет Су-30СМ упал на двухэтажный жилой дом в Иркутске. «Сушка» выполняла испытательный полет. В результате крушения погибли оба пилота.
После падения самолета начался сильный пожар. Как выглядит место авиакатастрофы и что рассказывают очевидцы — смотрите в нашем видеосюжете, который опубликован чуть выше.
— Осколков мелких тьма, они, как шрапнель, повсюду валяются, — рассказывает корреспондент IRCITY.RU Даниил Конин.
Жертв среди местного населения, по предварительным данным, нет. В пострадавшем доме живет пять человек. В момент трагедии их не было дома.
По данным Следственного комитета, упавший самолет принадлежал местному авиапредприятию. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
Для расследования происшествия создана комиссия, в работе которой примут участие специалисты предприятий авиационной промышленности и профильных институтов.
Журналисты IRCITY.RU ведут онлайн-репортаж с места ЧП.
Это уже вторая авиакатастрофа за последнюю неделю. 17 октября военный самолет Су-34 врезался в многоэтажку в Ейске. Погибли 15 человек, среди них трое детей.