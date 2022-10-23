20idei
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 1/10
usd 61.20
eur 59.84
Тема дняВ Иркутске упал военный самолет
Все новости
Все новости
Самолет упал на дом в Иркутске

Кадры с места авиакатастрофы в Иркутске. Дом выгорел полностью, вдоль дороги валяются обломки самолета

Как упал Су-30 и что рассказывают очевидцы — смотрите в нашем видеосюжете

1 987

Вечером 23 октября военный самолет Су-30СМ упал на двухэтажный жилой дом в Иркутске. «Сушка» выполняла испытательный полет. В результате крушения погибли оба пилота.

После падения самолета начался сильный пожар. Как выглядит место авиакатастрофы и что рассказывают очевидцы — смотрите в нашем видеосюжете, который опубликован чуть выше.

— Осколков мелких тьма, они, как шрапнель, повсюду валяются, — рассказывает корреспондент IRCITY.RU Даниил Конин.

Жертв среди местного населения, по предварительным данным, нет. В пострадавшем доме живет пять человек. В момент трагедии их не было дома.

По данным Следственного комитета, упавший самолет принадлежал местному авиапредприятию. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Для расследования происшествия создана комиссия, в работе которой примут участие специалисты предприятий авиационной промышленности и профильных институтов.

Журналисты IRCITY.RU ведут онлайн-репортаж с места ЧП.

Это уже вторая авиакатастрофа за последнюю неделю. 17 октября военный самолет Су-34 врезался в многоэтажку в Ейске. Погибли 15 человек, среди них трое детей.

По теме

ИркутскАвиакатастрофаУпал самолет
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2