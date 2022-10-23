На еду тратит пять тысяч рублей и три — на сигареты. Как (вы)живает на пенсию одинокая старушка
Ее пенсия составляет
В России пожилым людям в большинстве своем вместо счастливой и беззаботной старости приходится сводить концы с концами, выживая на мизерную пенсию. Ее средний размер по стране составил 17 533 рубля, такую сумму назвал председатель правления Пенсионного фонда России (ПФР) Андрей Кигим. Хотя за год до этого вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что средняя пенсия в стране в 2022 году вырастет до 18 500. И вот что получается: цены год от года растут, а у пенсии за это время вырос только возраст. Особенно несладко приходится одиноким старикам. Журналисты CHITA.RU поговорили с 74-летней Анной Владимировной, которая рассказала о своем доходе и о том, как она живет на свою пенсию. Ее история очень типична для всей страны.
Анна Владимировна почти всю свою жизнь трудилась на мебельной фабрике в Амурской области, а позже — в столовой. Всего проработала 36 лет. В Забайкалье женщина перебралась с семьей, жила в доме вместе со своим мужем, но он скончался от тяжелой болезни, и тянуть на себе в одиночку большое жилье, колоть дрова, топить печь пожилой и больной женщине стало физически нереально.
Дом пришлось продать и на вырученные деньги купить трехкомнатную квартиру там же, в городе Борзе Читинской области, где она сейчас и живет одна. Пенсия женщины составляет
Ежемесячные траты
Жилье. У пенсионерки в собственности трехкомнатная квартира площадью 56 квадратов, так что платить аренду не приходится. На всю коммуналку уходит 5 тысяч в месяц. Примерно 300–400 рублей уходит на сотовую связь. Интернетом она не пользуется.
Еда. На продукты у женщины уходит в среднем всего 5 тысяч в месяц. Ничего эдакого: крупы, яйца, масло, картошка, мука, рыбка. Только недорогие товары из магазина рядом с домом. Самое дорогостоящее из еды, что может позволить себе женщина, — это мясо. На него уходит от 1,5 до
Лекарства. Как и все пожилые люди, женщина страдает множеством заболеваний, на лечение которых приходится тратить огромные для пенсионера деньги. Беспокоят боли в спине, артериальное давление и сердце. В месяц на лекарства уходит от 2,5 до
Транспорт. На общественном транспорте она не ездит. По некоторым нуждам может несколько раз в месяц воспользоваться такси, на это уходит 200–400 рублей. Одежду не покупает вообще последние 3 года. «У меня всё есть, надо это донашивать, я раздаю. Нам, старикам, что надо — два раза в месяц вышел на улицу».
Курение. Покупка сигарет занимает одно из основных мест в расходах. Женщина покупает 3–4 блока на месяц. На курение уходит 3–3,5 тысячи рублей. «Девчонки меня ругают, говорят, денюжку бы сберегла, но я бросить не могу», — виновато говорит старушка.
Уход за собой. Женщина тратит на стрижку 400 рублей каждый месяц. Как она отмечает, это самый недорогой вариант. В остальном ухаживает за собой сама.
Досуг. Анна Владимировна просто обожает читать. Помимо чтения своей большой личной библиотеки, она каждый месяц берет в киоске газету «Моя семья» и другие журналы. Если покупать каждый свежий номер, в месяц уходит около 500–600 рублей. Из бесплатного времяпрепровождения она ведет дневник, куда записывает историю своей жизни и пишет стихи. В остальном же наша героиня развлекает себя стряпней.
Помощь. Несмотря на то что пожилые люди и сами нуждаются в помощи, она не жалеет средств на добрые дела. Каждый месяц она откладывает деньги в церковь и в помощь солдатам. Уходит на это от 100 до 300 рублей. Это немного, говорит женщина, но зато от души. Также иногда Анна Владимировна заранее откладывает деньги на подарки для родных. Раньше умудрялась подкидывать небольшие суммы двум своим внучкам, но сейчас они отказываются принимать помощь.
Итого, если посчитать все перечисленные траты, которые в основном приходятся на квартплату, продукты, лекарства и сигареты, в месяц у женщины уходит примерно
— Мне ничего не надо. Я не развлекаюсь, запасаюсь едой, как правило, на месяц вперед. В крайнем случае, если что-то будет нужно, у меня рядом дочь живет, она всегда спасет и поможет. Я не заморачиваюсь, больших денег дома нет. Осталось 500 рублей — и хватит, — говорит она.
Остатки своей пенсии, если они есть, женщина кладет на книжку. Говорит, откладывает на свои собственные похороны: «Что поделать, старость. Не хочу никого обременять. Хочу, чтобы, когда я ушла из жизни, меня было на что похоронить».