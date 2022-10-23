На еду тратит пять тысяч рублей и три — на сигареты. Как (вы)живает на пенсию одинокая старушка

Анна Владимировна почти всю свою жизнь трудилась на мебельной фабрике в Амурской области, а позже — в столовой. Всего проработала 36 лет. В Забайкалье женщина перебралась с семьей, жила в доме вместе со своим мужем, но он скончался от тяжелой болезни, и тянуть на себе в одиночку большое жилье, колоть дрова, топить печь пожилой и больной женщине стало физически нереально.

Дом пришлось продать и на вырученные деньги купить трехкомнатную квартиру там же, в городе Борзе Читинской области, где она сейчас и живет одна. Пенсия женщины составляет 18 800 рублей, что, если смотреть по общероссийским показателям, даже выше среднего, но и на эти деньги не разгуляешься. Других источников дохода у нее нет, а брать деньги у дочки и внучек, которые живут отдельно, она отказывается: «Я ни у кого ничего не беру. Обхожусь своим. Я, наоборот, стараюсь где-то какую тысчонку-две подкинуть внучатам, где-то подарочки сделать на праздник», — говорит она. Дочь пенсионерки тоже проживает в Борзе неподалеку и работает медсестрой в военном госпитале, внучкам 20 и 28 лет, они живут в Чите.