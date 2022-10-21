В селе Новосибирской области простились с
34-летним капитаном, погибшим в спецоперации
Его похоронили 19 октября
В Маслянинском районе Новосибирской области прошли похороны
— Николаю было 34 года, он проходил службу в одной из воинских частей, служил в звании гвардии капитана, старшего офицера (оперативного дежурного) военной части — полевая почта, — говорится в сообщении.
Николай Урванцев погиб 12 октября, его похороны прошли в родном селе Пеньково.
— Он окончил у нас 11 классов, потом поступил в военное училище, а потом по распределению уехал в Южную Осетию. К нам приезжал только в отпуск, к родителям — они тут жили. По их решению, похоронили его в Пеньково. У него осталась жена и дочка маленькая, наверное, три года, — добавили корреспонденту НГС в местном Доме культуры, где проходило торжественное прощание.
Николая Урванцева представили к ордену Мужества посмертно.
В октябре в Искитимском районе Новосибирской области простились с Михаилом Силантьевым, погибшим в спецоперации. За два месяца до своей гибели он вступил в брак.