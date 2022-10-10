«Зарегистрировал брак 2 месяца назад». В искитимской деревне похоронили 34-летнего сержанта, погибшего в спецоперации
Мужчина родился в Томске, но похоронен был в деревне Берди
В Искитимском районе Новосибирской области простились с Михаилом Силантьевым, погибшем в спецоперации. Информацию об этом НГС подтвердили в администрации Мичуринского сельсовета.
— Он родился 2 августа 1988 года, погиб 24 сентября 2022 года. Звание — сержант. Был контрактником уже долгое время, до этого участвовал в других военных операциях. Почему захоронили тут — у него родственники жены в Берди живут. Зарегистрировали брак недавно, 2 месяца назад. И его жена законная еще даже не успела документы старые переоформить, под старой фамилией живет, — рассказали в сельсовете.
Там же сообщили, что Михаил Силантьев был уроженцем Томска.
— Был прописан в войсковой части и вот должен был после регистрации прописаться у нас. Но судьба сложилась иначе, — добавили в администрации.
Недавно в Чулымском районе простились с 23-летним военнослужащим, которому оставалось чуть больше месяца до завершения контракта.