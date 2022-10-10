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Спецоперация на Украине

«Зарегистрировал брак 2 месяца назад». В искитимской деревне похоронили 34-летнего сержанта, погибшего в спецоперации

Мужчина родился в Томске, но похоронен был в деревне Берди

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Михаил Силантьев незадолго до своей гибели зарегистрировал брак

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В Искитимском районе Новосибирской области простились с Михаилом Силантьевым, погибшем в спецоперации. Информацию об этом НГС подтвердили в администрации Мичуринского сельсовета.

— Он родился 2 августа 1988 года, погиб 24 сентября 2022 года. Звание — сержант. Был контрактником уже долгое время, до этого участвовал в других военных операциях. Почему захоронили тут — у него родственники жены в Берди живут. Зарегистрировали брак недавно, 2 месяца назад. И его жена законная еще даже не успела документы старые переоформить, под старой фамилией живет, — рассказали в сельсовете.

Там же сообщили, что Михаил Силантьев был уроженцем Томска.

— Был прописан в войсковой части и вот должен был после регистрации прописаться у нас. Но судьба сложилась иначе, — добавили в администрации.

Недавно в Чулымском районе простились с 23-летним военнослужащим, которому оставалось чуть больше месяца до завершения контракта.

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Спецоперация на Украине
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