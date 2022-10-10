«Зарегистрировал брак 2 месяца назад». В искитимской деревне похоронили 34-летнего сержанта, погибшего в спецоперации

— Он родился 2 августа 1988 года, погиб 24 сентября 2022 года. Звание — сержант. Был контрактником уже долгое время, до этого участвовал в других военных операциях. Почему захоронили тут — у него родственники жены в Берди живут. Зарегистрировали брак недавно, 2 месяца назад. И его жена законная еще даже не успела документы старые переоформить, под старой фамилией живет, — рассказали в сельсовете.

