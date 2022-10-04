До окончания контракта оставалось больше месяца. В НСО простились с 23-летним военнослужащим, погибшим в спецоперации

В Чулымском районе Новосибирской области прошли похороны 23-летнего Романа Шефера, погибшего в спецоперации. Информацию об этом сообщили в администрации Кабинетного сельсовета.



— 20 сентября были его похороны, 11 сентября он был убит. Роман родился и учился в Кабинетном, окончил аграрный колледж в Чулыме, потом контракт подписал. Ему 23 года было, с 1999 года он, — отметили в администрации.

