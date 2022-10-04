До окончания контракта оставалось больше месяца. В НСО простились с
23-летним военнослужащим, погибшим в спецоперации
Похороны Романа Шефера прошли в его родном селе
В Чулымском районе Новосибирской области прошли похороны
— 20 сентября были его похороны, 11 сентября он был убит. Роман родился и учился в Кабинетном, окончил аграрный колледж в Чулыме, потом контракт подписал. Ему 23 года было, с 1999 года он, — отметили в администрации.
Некролог по случаю смерти Романа Шефера появился на сайте Чулымской газеты (учредитель — ГАУ НСО «Редакция газеты "Чулымская газета"»). В нем сообщается, что Роману Шеферу оставалось чуть больше одного месяца до завершения контрактной службы:
— Отслужив срочную службу, остался в армии по контракту. Участвовал в боевых действиях с самого начала спецоперации в зенитном подразделении ПВО. Был отличным водителем и механиком.
Недавно стало известно о гибели на Украине военнослужащего Ивана Вовка — он был уроженцем Тогучинского района. У мужчины остался четырехлетний сын и беременная жена.