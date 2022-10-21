Путин приехал на полигон к мобилизованным и пострелял из снайперской винтовки: новости СВО за 20 октября
Главные события этого дня — в коротком дайджесте
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины, а спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации. С сегодняшнего дня введено военное положение в четырех регионах РФ — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Подводим итоги 20 октября.
Президент проверил, как готовят мобилизованных
Президент России Владимир Путин проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области. Министр обороны Сергей Шойгу доложил о прохождении ими курса боевой подготовки по военно-учетным специальностям, а также боевого слаживания в составе подразделений.
Путин посетил многофункциональный стрелковый комплекс, где мобилизованные отрабатывают различные способы стрельбы в составе подразделений под руководством командиров и инструкторов, имеющих боевой опыт. Президент также проинспектировал практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке. Ему показали преодоление обучаемыми десантно-штурмовой полосы в составе взвода, упражнение по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою.
— Курс обучения мобилизованных военнослужащих проходит с повышенной интенсивностью, за время подготовки каждый обучаемый в ходе одиночной подготовки израсходует не менее 600 боевых патронов и 5 гранат, — заявили в Минобороны.
Отметим, что президент впервые посетил пункт подготовки граждан, призванных в рамках частичной мобилизации.
Российские бизнесмены попали под украинские санкции
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении 1,4 тысячи российских компаний и 2,5 тысячи россиян. В список попали в том числе и российские бизнесмены, такие как Роман Абрамович, Геннадий Тимченко, Сулейман Керимов, Михаил Прохоров, Леонид Федун и Аркадий Ротенберг.
Санкции предусматривают следующие меры:
- блокировка активов, в том числе в косвенном владении;
- запрет торговых операций;
- запрет транзита, полетов и перевозок;
- запрет на вывод капитала с Украины;
- приостановка выполнения обязательств;
- аннулирование лицензий и разрешений;
- запрет на участие в приватизации и аренде;
- запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
- лишение госнаград Украины и других форм отличий;
- запрет на приобретение земельных участков на Украине.
На Крымском мосту демонтируют поврежденные пролеты
На Крымском мосту сегодня начали демонтаж поврежденных пролетных строений. Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин говорил о том, что поврежденные в результате теракта пролеты Крымского моста планируют полностью демонтировать к концу декабря.
— Люди работают как в военное время — в круглосуточном режиме… До конца декабря планируем полностью демонтировать два пролета, которые были взорваны. Главной помехой могут стать штормы,— отметил Хуснуллин.
Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября, в результате загорелись семь цистерн с топливом, которые вез грузовой поезд. Погибли четыре человека, в том числе гиды и авторы исторических фильмов из Петербурга Эдуард Чучакин и Зоя Сафронова и судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов. Владимир Путин назвал происшествие терактом.
Продлено ограничение полетов на юге России
Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 28 октября. Как и прежде, временно ограничены полеты в аэропорты следующих городов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Военкоматы России подключат к интернету в 2023 году
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что программа по подключению военкоматов к сети Минобороны и защищенному интернету завершится в 2023 году.
— В следующем году мы завершаем подключение всех военных комиссариатов. Эта программа реализуется с 2019 года. И в следующем году все военные комиссариаты будут подключены к сети Минобороны и к защищенному интернету, — сказал Шадаев во время заседания комитета Госдумы по бюджетной политике.
Министр также отметил, что в этом году будет завершено строительство подводной оптоволоконной линии связи на Чукотку.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Киргизский банк приостановил обслуживание карт «Мир»
Киргизский коммерческий банк «Кыргызстан» приостановил обслуживание российских карт «Мир».
— Информируем вас о том, что с 20 октября обслуживание карт «Мир» некоторых российских банков в устройствах коммерческого банка «Кыргызстан» приостановлено, — говорится в сообщении банка. Там же приводится перечень российских банков, подпавших под зарубежные санкции и чьи карты «Мир» больше не будут обслуживаться.
15 сентября Минфин США сообщил о возможных вторичных санкциях против организаций, сотрудничающих с национальной системой платежных карт — оператором системы «Мир». В ведомстве заявили, что это «рискует поддержать усилия России по обходу санкций США». После этого в некоторых странах возникли проблемы с оплатой картами «Мир». Например, с 19 сентября турецкие банки DenizBank и Turkiye Is Bankasi официально прекратили обслуживание карт «Мир», DenizBank также заявил, что не осуществляет операции, связанные с российской валютой. Карты перестали принимать в Народном банке Казахстана и вьетнамском банке BIDV.