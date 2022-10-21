Путин приехал на полигон к мобилизованным и пострелял из снайперской винтовки: новости СВО за 20 октября

Киргизский банк приостановил обслуживание карт «Мир»

Киргизский коммерческий банк «Кыргызстан» приостановил обслуживание российских карт «Мир».

— Информируем вас о том, что с 20 октября обслуживание карт «Мир» некоторых российских банков в устройствах коммерческого банка «Кыргызстан» приостановлено, — говорится в сообщении банка. Там же приводится перечень российских банков, подпавших под зарубежные санкции и чьи карты «Мир» больше не будут обслуживаться.

15 сентября Минфин США сообщил о возможных вторичных санкциях против организаций, сотрудничающих с национальной системой платежных карт — оператором системы «Мир». В ведомстве заявили, что это «рискует поддержать усилия России по обходу санкций США». После этого в некоторых странах возникли проблемы с оплатой картами «Мир». Например, с 19 сентября турецкие банки DenizBank и Turkiye Is Bankasi официально прекратили обслуживание карт «Мир», DenizBank также заявил, что не осуществляет операции, связанные с российской валютой. Карты перестали принимать в Народном банке Казахстана и вьетнамском банке BIDV.