Глава думского комитета по обороне рассказал, о каких уровнях реагирования и готовности говорится в указе президента

Подобное уже было. В 2020 году во время борьбы с пандемией вместо указа о введении чрезвычайной ситуации был издан указ о введении режима повышенной готовности. Позднее этот новый термин был внесен в новую редакцию закона «О ЧС». О том, что же такое уровни максимального и среднего реагирования, а также уровень базовой готовности, и чем они отличаются от военного положения, «Фонтанка» спросила у председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.



Генерал-полковник Андрей Картаполов офицерскую службу начинал в Группе советских войск в Германии. Участник большинства военных конфликтов России, начиная со второй чеченской кампании. С 2015 года находится под санкциями США и Евросоюза. С 2015 по 2018 год командовал войсками Западного военного округа, с «перерывом» на сирийскую командировку (в 2016–2017 годах командовал российской военной группировкой в САР), где руководил операцией по второму освобождению Пальмиры. В 2018 году был назначен начальником вновь созданной структуры — Главного военно-политического управления Минобороны. Тогда же получил должность замминистра обороны. С октября 2021 года — председатель комитета Государственной думы VIII созыва по обороне.